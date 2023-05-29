عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة في شمال سيناء يتابع تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بالقرى

متابعة أعمال الوحدة
متابعة أعمال الوحدة المحلية بالقسيمة


تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء،  أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للوقوف علي الوضع علي الطبيعة قبل تسليم تلك الأعمال .

 

وتمت معاينة نسبة تنفيذ مشروع إنشاء الوحدة المحلية بقرية القسيمة،  والمقامة علي مساحة ١٠٠ متر مربع بسور خارجي بمساحة ١٢٠٠ متر وبتكلفة قاربت نحو مليون ونصف ونسبة التنفيذ منها حتي الآن ٩٣% .

 

و تم التأكيد علي المقاول المسند إليه عملية التنفيذ  ، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروع استعدادا للتسليم النهائى قريبا ،إلي جانب التأكيد علي ضرورة التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها داخل كراسة الشروط الخاصة بالعملية ومراجعه معايير الجودة في التنفيذ وذلك لضمان جودة الأعمال.

وقد تفقد أعمال رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بقرية المنبطح بطول ٣ كيلو متر مربع وبتكلفة إجمالية تتجاوز ال٥ مليون جنيه ، حيث تابع أعمال وضع طبقة الاسفلت النهائية للطريق والتي من المقرر الانتهاء منه قريبا.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة علي ضرورة الالتزام بمعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة علي تلك الطرق المنفذة  والتي تعمل على تحقيق السيولة المرورية وتضمن سلامة المواطنين.

txt

أوقاف شمال سيناء تفتتح ندوات الأسبوع الدعوى الثقافي بمسجد أل عمار برمانة

الحسنة مشروعات الخطة الاستثمارية قرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

ما يجب أن تتضمنه حقيبة مريض السكر أثناء أداء مناسك الحج.. الصحة توضح

الديون تحاصر أمريكا والتصخم يخنق بريطانيا.. صداع الأزمات الاقتصادية هل من مخرج؟

هل يجوز صيام يوم الإثنين بنية التطوع وقضاء رمضان.. أمين الفتوى يوضح

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

بعد فوز أردوغان .. تركيا تعيش مستقبلًا غامضًا | وهذه أبرز التحديات

توتر أمنى واشتباكات مسلحة وغارات جوية.. ماذا يحدث في ليبيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ