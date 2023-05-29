رئيس مدينة الحسنة في شمال سيناء يتابع تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بالقرى



تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للوقوف علي الوضع علي الطبيعة قبل تسليم تلك الأعمال .

وتمت معاينة نسبة تنفيذ مشروع إنشاء الوحدة المحلية بقرية القسيمة، والمقامة علي مساحة ١٠٠ متر مربع بسور خارجي بمساحة ١٢٠٠ متر وبتكلفة قاربت نحو مليون ونصف ونسبة التنفيذ منها حتي الآن ٩٣% .

و تم التأكيد علي المقاول المسند إليه عملية التنفيذ ، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروع استعدادا للتسليم النهائى قريبا ،إلي جانب التأكيد علي ضرورة التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها داخل كراسة الشروط الخاصة بالعملية ومراجعه معايير الجودة في التنفيذ وذلك لضمان جودة الأعمال.

وقد تفقد أعمال رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بقرية المنبطح بطول ٣ كيلو متر مربع وبتكلفة إجمالية تتجاوز ال٥ مليون جنيه ، حيث تابع أعمال وضع طبقة الاسفلت النهائية للطريق والتي من المقرر الانتهاء منه قريبا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة علي ضرورة الالتزام بمعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة علي تلك الطرق المنفذة والتي تعمل على تحقيق السيولة المرورية وتضمن سلامة المواطنين.