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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: الأهلي في ورطة حقيقية ونسبة حصوله على البطولة تتقلص إلى 40%

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيظل في قلق حتي يأتي نادي الأهلي فائزاً من المغرب في المباراة القادمة أمام الوداد المغربي، موضحاً "قلبي يقطر دما .. وقلبي لا يحدثني خيرا هذه المرة .. وتوقعاتي دايما بتكون مبنية علي دلائل واضحة".

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وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن النادي الأهلي في ورطة حقيقية، ونسبة حصول النادي الأهلي على هذه البطولة تتقلص إلى 40%، ولو خسر الأهلي سيكون أمر مؤلم للجميع.

وتابع عمرو أديب، أن الهدف الذي أحرزه نادي الوداد المغرب غير جميع الحسابات بكل المقاييس، لافتاً إلى أن الحكم في مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم كان ضعيفا ومهزوزا.

الإعلامي عمرو أديب النادي الأهلي عمرو أديب قناة ام بى سى مصر والوداد المغربي

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