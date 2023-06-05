عمرو أديب: الأهلي في ورطة حقيقية ونسبة حصوله على البطولة تتقلص إلى 40%

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيظل في قلق حتي يأتي نادي الأهلي فائزاً من المغرب في المباراة القادمة أمام الوداد المغربي، موضحاً "قلبي يقطر دما .. وقلبي لا يحدثني خيرا هذه المرة .. وتوقعاتي دايما بتكون مبنية علي دلائل واضحة".

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن النادي الأهلي في ورطة حقيقية، ونسبة حصول النادي الأهلي على هذه البطولة تتقلص إلى 40%، ولو خسر الأهلي سيكون أمر مؤلم للجميع.

وتابع عمرو أديب، أن الهدف الذي أحرزه نادي الوداد المغرب غير جميع الحسابات بكل المقاييس، لافتاً إلى أن الحكم في مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم كان ضعيفا ومهزوزا.