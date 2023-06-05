عمرو أديب : الجمهور راح قبل ماتش الأهلي بـ 7 ساعات ليه

علق الإعلامي عمرو أديب، علي ماتش نادي الأهلي والوداد المغربي اليوم بعد فوز الأهلي، قائلا "انا بقول لحضراتكم أن الماتش الجاي هيبقي صعب جداً .. ولاعبي الأهلي خارجين من الملعب النهاردة بيفكروا في الماتش الجاي لأن الماتش القادم مش هيبقي محتاج حظ الأهلي لوحده لا دا تحط عليه حظ الوداد وحظ برشلونة وكمان بايرن ميونيخ عشان يقدر الأهلي يفوز".

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الكرة قد تضحك لنادي وتعبث لآخر هذا شئ متوقع وجائز، مشيراً إلى أنه يؤمن بذلك بشدة، موضحاً "لازم نعلم الجماهير المصرية أنهم ميروحوش الإستاد قبل الماتش بـ 7 ساعات .. مفيش حتة في العالم بيجري فيها الكلام دا .. الطاقة بتاعتهم بتخلص .. وفي بلاد برا الناس بتدخل المدرجات قبل الماتش بنص ساعة بس".

وتسأل عمرو أديب، "الناس اللي راحت الإستاد من الساعة ٤ العصر .. انت رايح من الوقت دا تعمل ايه ؟ .. دا الماتش الساعة 9 .. المفروض الناس تروح قبل الماتش بنص ساعة أو بساعة بالكتير.