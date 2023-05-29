عمرو أديب: مفيش مقارنة كبيرة أوي ما بين قوة إيران وأفغانستان

علق الإعلامي عمرو أديب علي اشتباكات علي الحدود بين إيران وأفغانستان بسبب نهر هلمند، قائلا "الأفغان قالوا خلال ٢٤ ساعة نخش نخلص علي الحكم في طهران .. ومفيش مقارنة كبيرة اوي ما بين قوة إيران وأفغانستان".

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الأجواء مشتعلة علي الحدود الإيرانية الأفغانية ولا احد يعلم ماذا سوف يحدث في القادم، وهل الأفغان سيقومون بتوصيل المياه لإيران أم لا، جميعها أسئلة مطروحة بدون إجابات.

وتابع عمرو أديب، أن عندما كان يتحدث فئة من الأشخاص علي الحروب من أجل المياه لم يكن يفهمهم الكثير ولكن في الوقت الحالي الجميع يعني ذلك، موضحاً "لو هتقولي لو إيران حاربت أفغانستان دا هياثر علينا في ايه ؟ هقول هيهيهيئ".