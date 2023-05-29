عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يغني سيرة الحب لأم كلثوم ويمدح شيرين عبد الوهاب

عمرو أديب
عمرو أديب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بـ حفلة شيرين عبد الوهاب في جدة، قائلا:" شيرين عاملة سلطنة في سيرة الحب لأم كلثوم.. في مزاج أكتر من كده!؟ أغانى وأكل على الهواء".

وقام عمرو أديب بالغناء مع شيرين على الهواء، وأثناء استضافة الشيف حسن، لعمل بعد الوجبات على الهواء.

 

عرض الإعلامي عمرو أديب، جزء من حفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب، في جدة، وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت شيرين تغني:" على بالي، و تفاعل الجمهور مع الأغنية، وكانوا يغنون مع شيرين، وسط فرحة وسعادة كبيرة".

وقال الإعلامي عمرو أديب أن :" يارتنى كنت قاعد وسط الجمهور.. و الكل سمع أغنية 100 مرة، لكن الجميع يسعد بالاستماع لـ شيرين".

وكشف أن حفلات شيرين ناجحة، وأنه سعيد بالفن المصري، الذى ينتشر فى جميع الدول.

 وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة عاجلة لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا :" شيرين ملكة المشاعر بتغني دلوقتي في جدة.. عاوز ندي كل الدعم لشيرين".

وأضاف عمرو أديب، أن شيرين عبد الوهاب نشطت مرة أخري، وهى تقدم حفلات قوية، وهي الآن تقيم حفلة فى جدة.

ولفت إلى أن جميع المقاعد ممتلئة، وأنه لا يوجد كرسي، فارغ، وأن الجميع مستمتع بـ حفلات شيرين.

وعرض عمرو أديب جزء من حفلة شيرين في جدة، واستقبال الجمهور لها، قائلا :" عايز حفلات كثيرة لـ شيرين، وطالبها بعدم الجلوس مرة آخري".

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب شيرين عبد الوهاب حفلة شيرين سيرة الحب ام كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

الصحفيين تعلن موعد حجز وحدات مصيفية في قرية بانوراما بالساحل الشمالي

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين تجنبا لإزهاق الأرواح

انقسام في الأهلي حول عودة مدافع الفريق

أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

قاوم حتى 12 شهرا تحت المياه وعاد بكامل قوته.. قصة طراز آيفون غير قابل للغرق

آيات الكفاية والحفظ والتحصين.. 7 سنن نبوية لا تغفلها في جوف الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.بدون لحوم.....طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ