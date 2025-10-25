يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة

لاشك أنه ينبغي علينا الحذر كل الحذر واجتناب كل قول أو فعل أو حتى نظرة يبغض الله صاحبها ، حيث إنه ليس هناك خسارة أعظم من أن ينظر الله تعالى إلى العبد فيجده على معصية وانتهاك لحرمة فيصيبه سخط الله تعالى ولا ينظر الله له نظرة رضا، ويصير في واقعة يبغض الله صاحبها ، فحينئذ يغرق في المهالك وتحيطه المصائب من كل اتجاه، وتنتهي فرصته للنجاة.

يبغض الله صاحبها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التدخل في خصوصيات الناس يعد من الأفعال المذمومة شرعًا، مشيرة إلى أن الإسلام في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة قد حرم السخرية واللمز .

وأكدت «الإفتاء » عن الأفعال التي تتسبب في أن يبغض الله صاحبها ، أن احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ ولذا حَرَّم الإسلام السخرية واللمز؛ فقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} الآية 11 من سورة الحجرات.

واستشهدت بما قال الله عز وجل: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الآية 190 من سورة البقرة، وقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد)، وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي).

وأشارت إلى أن الاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذمومٌ شرعًا، منبهة إلى أن إيذاءُ الناس مذمومٌ في الشرع وقد وَرَد المنع والتحذير منه؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} الآية 58 من سورة الأحزاب.

من هم الثلاثة الذين يبغضهم الله

أخرج النسائي في ((السنن الكبرى)) (1315)، وأحمد (21356) واللفظ له، عن أبي ذر الغفاري، أنه قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ( إنَّ اللهَ يُحِبُّ ثلاثةً، ويُبغِضُ ثلاثةً: يُبغِضُ الشيخَ الزانيَ، والفَقيرَ المُختالَ، والمُكثِرَ البَخيلَ، ويُحِبُّ ثلاثةً: رَجُلٌ كان في كَتيبةٍ، فكَرَّ يَحْميهم حتى قُتِلَ، أو فتَحَ اللهُ عليه، ورَجُلٌ كان في قومٍ، فأَدْلَجوا، فنَزَلوا من آخِرِ الليلِ، وكان النومُ أحبَّ إليهم ممَّا يُعدَلُ به، فناموا، وقام يَتْلو آياتي ويَتمَلَّقُني، ورَجُلٌ كان في قومٍ فأَتاهم رَجُلٌ يَسأَلُهم بقَرابةٍ بينَهم وبينَه فبَخِلوا عنه، وخَلَفَ بأعْقابِهم، فأَعْطاهُ حيث لا يَراه إلَّا اللهُ، ومَن أَعْطاه).

وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُرَبِّي أصحابَه على الالتزامِ بالفَضائلِ والبُعدِ عنِ الرَّذائلِ، وكَثيرًا ما كان يُحذِّرُهم من سيِّئِ الصِّفاتِ وقَبيحِ الأعْمالِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَديدَ الحِرصِ على كلِّ ما يُقرِّبُهم منَ الآخِرةِ.

و يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ: "إنَّ اللهَ يُحبُّ ثلاثةً، ويُبغِضُ ثلاثةً: يُبغِضُ الشيخَ الزانيَ" وهو الشَّخصُ الَّذي طَعَنَ في السِّنِّ، وهو مُصِرٌّ على الزِّنا؛ فصُدورُ الزِّنا منه أقبَحُ من صُدورِه منَ الشَّبابِ؛ لأنَّه في سِنٍّ قدِ انكَسرَتْ معَها منه قوَّةُ الشَّهوةِ، ودنَتْ منه المَنيَّةُ، وذهَبَ منه الشَّبابُ الَّذي هو شُعبةٌ منَ الجُنونِ، وقوَّةُ الشَّهوةِ الدَّاعيةُ إلى التَّفكيرِ في الأمرِ، على أنَّ الزِّنا مُحرَّمٌ على الجميعِ

"والفَقيرَ المُخْتالَ"، وهو الفَقيرُ المُتكبِّرُ المُعجَبُ بنَفْسِه، والاختيالُ والتَّكبُّرُ مَنْهيٌّ عنهما، وخصَّ الفقيرَ معَ أنَّه مُحرَّمٌ على الغَنيِّ أيضًا إلَّا أنَّه منَ الفَقيرِ أقبَحُ؛ إذِ الفَقرُ يَقتَضي الانكِسارَ والذِّلَّةَ والمَسكَنةَ؛ فالتَّكبُّرُ منه أقبَحُ منَ الغَنيِّ، "والمُكثِرَ البَخيلَ"، وهو الغَنيُّ صاحِبُ المالِ الكثيرِ، ولكنَّه يَبخَلُ به، ولا يُنفِقُ منه ويمنَعُ الفُقراءَ والمحتاجِين حَقَّ اللهِ فيه.

قال: "ويُحِبُ ثلاثةً: رجلٌ كان في كَتيبةٍ" وهي جُزءٌ منَ الجَيشِ يُرسَلُ في مُهمَّةٍ "فكَرَّ يَحْميهم حتى قُتِلَ"، اي: سبَقَ وهجَمَ على الأعداءِ دونَ خَوفٍ ليَقتُلَهم حتى استُشهِدَ، "أو فتحَ اللهُ عليه"؛ فيكونُ قد فاز بإحْدى الحُسنَيَينِ، فيَفوزُ بالشهادةِ، أو يَفتَحُ اللهُ له بالنَّصرِ على الأعداءِ. “ورجُلٌ كان في قومٍ، فأدْلَجوا”.

يعني: ساروا في أوَّلِ اللَّيلِ مُسافِرينَ، "فنَزَلوا من آخِرِ اللَّيلِ، وكان النومُ أحبَّ إليهم ممَّا يُعدَلُ به"، أي: كانتْ حاجَتُهم للنومِ أهمَّ عندَهم من كلِّ شيءٍ يُقابَلُ ويُساوى بالنومِ؛ بسببِ ما نزَلَ بهم منَ التعَبِ، "فناموا، وقام يَتْلو آياتي"، وقام هذا العَبدُ يَقرَأُ ألفاظَها ويَتبَعُها بالتأمُّلِ في مَعانيها "ويَتَمَلَّقُني" بأنْ يَتواضَعَ لدَيَّ ويَتضرَّعَ إليَّ بالدُّعاءِ والمسألةِ والصلاةِ.

"ورَجلٌ كان في قومٍ فأَتاهم رجُلٌ يَسألُهم بقَرابةٍ بينَهم وبينَه فبَخِلوا عنه"، أي: طلَبَ مِنهمُ العطاءَ بسببِ ما بينَهم منَ القَرابةِ فلم يُعْطوه، "وخلَفَ بأعْقابِهم" بعدَ ذَهابِهم، والعَقِبُ هو ما يُخلِّفُ الرجُلُ من ذُريةٍ، “فأعْطاه حيثُ لا يَراه إلَّا اللهُ ومَن أعْطاه”، فأنفَقَ سِرًّا، ولم يَعلَمْ بصَدَقتِه إلَّا اللهُ والذي أنفَقَ عليه؛ فكانتْ صدَقَتُه لوَجهِ اللهِ خالصةً؛ فاستحقَّ مَحبَّةَ اللهِ سبحانَه.

وهؤلاء الثلاثةُ قدِ اجتمَعَ لهم مُعامَلةُ اللهِ سِرًّا فيما بينَهم وبينَه، معَ الإخْلاصِ والصِّدقِ، والمُحِبونَ للهِ يُحبُّونَ ذلك أيضًا عِلمًا منهم باطِّلاعِه عليهم، ومُشاهدتِه لهم، فهم يَكتَفونَ بذلك؛ لأنَّهم عَرَفوه، فاكْتَفَوْا به من بينِ خَلقِه، وعامَلوه فيما بينَه وبينَهم مُعامَلةَ الشاهِدِ غيرِ الغائبِ، وهذا هو مَقامُ الإحْسانِ .