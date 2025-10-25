قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة

يبغض الله صاحبها
يبغض الله صاحبها
أمل فوزي

لاشك أنه ينبغي علينا الحذر كل الحذر واجتناب كل قول أو فعل أو حتى نظرة يبغض الله صاحبها ، حيث إنه ليس هناك خسارة أعظم من أن ينظر الله تعالى إلى العبد فيجده على معصية وانتهاك لحرمة فيصيبه سخط الله تعالى ولا ينظر الله له نظرة رضا، ويصير في واقعة يبغض الله صاحبها ، فحينئذ يغرق في المهالك وتحيطه المصائب من كل اتجاه، وتنتهي فرصته للنجاة.

يبغض الله صاحبها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التدخل في خصوصيات الناس يعد من الأفعال المذمومة شرعًا، مشيرة إلى أن الإسلام في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة قد حرم السخرية واللمز .

وأكدت «الإفتاء » عن الأفعال التي تتسبب في أن يبغض الله صاحبها ، أن احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ ولذا حَرَّم الإسلام السخرية واللمز؛ فقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} الآية 11 من سورة الحجرات.

واستشهدت بما قال الله عز وجل: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الآية 190 من سورة البقرة، وقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد)، وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي).

وأشارت إلى أن الاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذمومٌ شرعًا، منبهة إلى أن إيذاءُ الناس مذمومٌ في الشرع وقد وَرَد المنع والتحذير منه؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} الآية 58 من سورة الأحزاب.

من هم الثلاثة الذين يبغضهم الله

أخرج النسائي في ((السنن الكبرى)) (1315)، وأحمد (21356) واللفظ له، عن أبي ذر الغفاري، أنه قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ( إنَّ اللهَ يُحِبُّ ثلاثةً، ويُبغِضُ ثلاثةً: يُبغِضُ الشيخَ الزانيَ، والفَقيرَ المُختالَ، والمُكثِرَ البَخيلَ، ويُحِبُّ ثلاثةً: رَجُلٌ كان في كَتيبةٍ، فكَرَّ يَحْميهم حتى قُتِلَ، أو فتَحَ اللهُ عليه، ورَجُلٌ كان في قومٍ، فأَدْلَجوا، فنَزَلوا من آخِرِ الليلِ، وكان النومُ أحبَّ إليهم ممَّا يُعدَلُ به، فناموا، وقام يَتْلو آياتي ويَتمَلَّقُني، ورَجُلٌ كان في قومٍ فأَتاهم رَجُلٌ يَسأَلُهم بقَرابةٍ بينَهم وبينَه فبَخِلوا عنه، وخَلَفَ بأعْقابِهم، فأَعْطاهُ حيث لا يَراه إلَّا اللهُ، ومَن أَعْطاه).

وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُرَبِّي أصحابَه على الالتزامِ بالفَضائلِ والبُعدِ عنِ الرَّذائلِ، وكَثيرًا ما كان يُحذِّرُهم من سيِّئِ الصِّفاتِ وقَبيحِ الأعْمالِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَديدَ الحِرصِ على كلِّ ما يُقرِّبُهم منَ الآخِرةِ.

و يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ: "إنَّ اللهَ يُحبُّ ثلاثةً، ويُبغِضُ ثلاثةً: يُبغِضُ الشيخَ الزانيَ" وهو الشَّخصُ الَّذي طَعَنَ في السِّنِّ، وهو مُصِرٌّ على الزِّنا؛ فصُدورُ الزِّنا منه أقبَحُ من صُدورِه منَ الشَّبابِ؛ لأنَّه في سِنٍّ قدِ انكَسرَتْ معَها منه قوَّةُ الشَّهوةِ، ودنَتْ منه المَنيَّةُ، وذهَبَ منه الشَّبابُ الَّذي هو شُعبةٌ منَ الجُنونِ، وقوَّةُ الشَّهوةِ الدَّاعيةُ إلى التَّفكيرِ في الأمرِ، على أنَّ الزِّنا مُحرَّمٌ على الجميعِ

 "والفَقيرَ المُخْتالَ"، وهو الفَقيرُ المُتكبِّرُ المُعجَبُ بنَفْسِه، والاختيالُ والتَّكبُّرُ مَنْهيٌّ عنهما، وخصَّ الفقيرَ معَ أنَّه مُحرَّمٌ على الغَنيِّ أيضًا إلَّا أنَّه منَ الفَقيرِ أقبَحُ؛ إذِ الفَقرُ يَقتَضي الانكِسارَ والذِّلَّةَ والمَسكَنةَ؛ فالتَّكبُّرُ منه أقبَحُ منَ الغَنيِّ، "والمُكثِرَ البَخيلَ"، وهو الغَنيُّ صاحِبُ المالِ الكثيرِ، ولكنَّه يَبخَلُ به، ولا يُنفِقُ منه ويمنَعُ الفُقراءَ والمحتاجِين حَقَّ اللهِ فيه.

قال: "ويُحِبُ ثلاثةً: رجلٌ كان في كَتيبةٍ" وهي جُزءٌ منَ الجَيشِ يُرسَلُ في مُهمَّةٍ "فكَرَّ يَحْميهم حتى قُتِلَ"، اي: سبَقَ وهجَمَ على الأعداءِ دونَ خَوفٍ ليَقتُلَهم حتى استُشهِدَ، "أو فتحَ اللهُ عليه"؛ فيكونُ قد فاز بإحْدى الحُسنَيَينِ، فيَفوزُ بالشهادةِ، أو يَفتَحُ اللهُ له بالنَّصرِ على الأعداءِ. “ورجُلٌ كان في قومٍ، فأدْلَجوا”.

 يعني: ساروا في أوَّلِ اللَّيلِ مُسافِرينَ، "فنَزَلوا من آخِرِ اللَّيلِ، وكان النومُ أحبَّ إليهم ممَّا يُعدَلُ به"، أي: كانتْ حاجَتُهم للنومِ أهمَّ عندَهم من كلِّ شيءٍ يُقابَلُ ويُساوى بالنومِ؛ بسببِ ما نزَلَ بهم منَ التعَبِ، "فناموا، وقام يَتْلو آياتي"، وقام هذا العَبدُ يَقرَأُ ألفاظَها ويَتبَعُها بالتأمُّلِ في مَعانيها "ويَتَمَلَّقُني" بأنْ يَتواضَعَ لدَيَّ ويَتضرَّعَ إليَّ بالدُّعاءِ والمسألةِ والصلاةِ.

"ورَجلٌ كان في قومٍ فأَتاهم رجُلٌ يَسألُهم بقَرابةٍ بينَهم وبينَه فبَخِلوا عنه"، أي: طلَبَ مِنهمُ العطاءَ بسببِ ما بينَهم منَ القَرابةِ فلم يُعْطوه، "وخلَفَ بأعْقابِهم" بعدَ ذَهابِهم، والعَقِبُ هو ما يُخلِّفُ الرجُلُ من ذُريةٍ، “فأعْطاه حيثُ لا يَراه إلَّا اللهُ ومَن أعْطاه”، فأنفَقَ سِرًّا، ولم يَعلَمْ بصَدَقتِه إلَّا اللهُ والذي أنفَقَ عليه؛ فكانتْ صدَقَتُه لوَجهِ اللهِ خالصةً؛ فاستحقَّ مَحبَّةَ اللهِ سبحانَه.

 وهؤلاء الثلاثةُ قدِ اجتمَعَ لهم مُعامَلةُ اللهِ سِرًّا فيما بينَهم وبينَه، معَ الإخْلاصِ والصِّدقِ، والمُحِبونَ للهِ يُحبُّونَ ذلك أيضًا عِلمًا منهم باطِّلاعِه عليهم، ومُشاهدتِه لهم، فهم يَكتَفونَ بذلك؛ لأنَّهم عَرَفوه، فاكْتَفَوْا به من بينِ خَلقِه، وعامَلوه فيما بينَه وبينَهم مُعامَلةَ الشاهِدِ غيرِ الغائبِ، وهذا هو مَقامُ الإحْسانِ .

يبغض الله صاحبها يبغض الله من هم الثلاثة الذين يبغضهم الله من الثلاثة الذين يبغضهم الله الثلاثة الذين يبغضهم الله يبغضهم الله الذين يبغضهم الله ثلاثة يبغضهم الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

الدكتورة مروى السعيد

ترقية الدكتورة مروى السعيد إلى درجة أستاذ دكتور في العلاقات العامة والإعلان بجامعة المنصورة

وفد أزهري

لمسة وفاء.. وفد أزهري يشارك في عزاء الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: من آداب التعامل الإسلامي قبول الهدية مهما كانت قليلة مع إظهار الفرح بها

بالصور

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد