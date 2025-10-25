6 أيام بدون كهرباء.. الهريف بسوهاج على موعد مع الظلام اليومي

تشهد منطقة الهريف شرق النيل التابعة لمجلس قروي الصوامعة غرب بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بدءًا من اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، انقطاعًا متكررًا في التيار الكهربائي يستمر لمدة سبع ساعات يوميًا.

وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية التي تنفذها هندسة كهرباء طهطا لتحسين كفاءة الشبكات وتأمين الخدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج

وأوضحت هندسة الكهرباء، أن فصل التيار سيبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الشاملة وتركيب معدات جديدة على الخطوط الهوائية المغذية للمنطقة.

بهدف رفع كفاءة المحولات وخطوط التوزيع وتحسين أداء الشبكة بما يضمن استقرار الخدمة وتقليل الأعطال خلال فصل الشتاء المقبل.

وأكد مسؤولو القطاع أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة متكاملة لتجديد البنية التحتية لشبكات الكهرباء بمراكز محافظة سوهاج كافة، مشيرين إلى أن منطقة الهريف من المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا وزيادة في الأحمال، ما يستدعي تنفيذ أعمال التحديث بشكل دوري لتفادي الأعطال المفاجئة أو الانقطاعات غير المبرمجة.

كما ناشدت هندسة كهرباء طهطا المواطنين وأصحاب الورش والمحال التجارية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، خصوصًا فيما يتعلق بفصل الأجهزة الكهربائية الحساسة قبل موعد فصل التيار، لتجنب تلفها نتيجة العودة المفاجئة للكهرباء بعد انتهاء أعمال الصيانة اليومية.

وشددت الجهات المعنية على أن التعاون مع فرق العمل الميدانية يساهم في سرعة إنجاز المهام المحددة خلال الفترة المعلنة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطنين على المدى الطويل لضمان استقرار التيار وتحسين مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة داخل المحافظة.