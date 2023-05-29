الحق احجز .. عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة للسائحين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن السياحة العربية في مصر مميزة فى هذه الفترة، معلقًا :" اللى مش هيلحق يحجز في الفنادق الفترة دي مش هيلحق".

وأضاف الإعلامي عمر أديب، خلال تقديه برنامج الحكاية أن :" كمية الفنادق العظيمة كثيرة.. واللى مش هيحجز الآن وارد ما يكنش فى ماكن الصيف ده ".

ولفت إلى أن :" البحر المتوسط لا يوجد له مثيل فى العالم.. فالبحر مميز و هناك فنادق فى الساحل الشمالي على أعلي مستوي".

وأوضح أن السياحة فى مصر هي الأفضل، وأن الشائعات الأخيرة الخاصة بالسياحة غير صحيح، معلقًا :" الناس عارف التميز ة عشان كده بتظهر الشائعات".