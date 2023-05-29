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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحق احجز .. عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة للسائحين

عمرو أديب
عمرو أديب

 أكد الإعلامي عمرو أديب، أن السياحة العربية في مصر مميزة فى هذه الفترة، معلقًا :" اللى مش هيلحق يحجز في الفنادق الفترة دي مش هيلحق".

 

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وأضاف الإعلامي عمر أديب، خلال تقديه برنامج الحكاية أن :" كمية الفنادق العظيمة كثيرة.. واللى مش هيحجز الآن وارد ما يكنش فى ماكن الصيف ده  ".

 

ولفت إلى أن :" البحر المتوسط لا يوجد له مثيل فى العالم.. فالبحر مميز و هناك فنادق فى الساحل الشمالي على أعلي مستوي".

وأوضح أن السياحة فى مصر هي الأفضل، وأن الشائعات الأخيرة الخاصة بالسياحة غير صحيح، معلقًا :" الناس عارف التميز ة عشان كده بتظهر الشائعات".

عمرو أديب السياحة العربية الفنادق الحكاية السياحة

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