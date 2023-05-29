عمرو أديب يتحدث عن أكثر شيء يجعله سعيدا.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يشعر بالسعادة الكبيرة عندما يري السياحة منتعشة، وتكون سعادته أكبر عندما تكون السياحة العربية أعلي.

وأضاف الإعلامي عمر أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية أن :" بفرح لما بدخل أي كافيه، وأشوف الأخوة العرب في مصر".

وكشف أنه بداية من أول العام هناك سياحة عربية محترمة، ونحن نرحب بكل سائح عربي يأتي لـ مصر، وأن مصر تراحب بجميع السياح العرب.

ولفت إلى أن :" بطلب الجميع أنهم ينزلوا مصر.. وأي سائح بيفكر يروح أي دولة، يغير وينزل مصر.. الجو في مصر جميع و مميز".

وأوضح أن السياحة فى مصر هي الأفضل، وأن الشائعات الأخيرة الخاصة بالسياحة غير صحيح، معلقًا :" الجو والأكل والشواطئ ملهاش زي والسياحة العربية مالية الفنادق واللي عاملين حملة على السياحة مش هينجحوا".

وكشف أن مصر أمنة، و الجميع يشعر بـ راحة و استقرار عندما يأتى لـ مصر".