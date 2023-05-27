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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سقارة أرض الأسرار.. وزير السياحة يعلن تفاصيل الكشف الأثري الجديد

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة لورشة تحنيط آدمية وحيوانية، والتى اكتشفت على يد البعثة المصرية العاملة في المنطقة.

ووصف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، سقارة بأنها من أهم المناطق الأثرية ومتحف أثري مفتوح يبرز جانبا كبيرا من فترات التاريخ المصري القديم.

وقال عيسى، خلال كلمة له بالاكتشاف الأثري في سقارة، إنها تضم أقدم حجر بشري هرم زوسر المدرج، مؤكدا أن ما تقوم به الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من أعمال تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة لتقدم تجربة سياحية متميزة لتكون أحد محاور استراتيجية السياحة لتحقيق نمو من 25 إلى 30% من الأرقام السياحية. 

وأضاف وزير السياحة والآثار: “نعمل على تحسين مناخ الاستثمار ونؤكد دورنا كمنظم ورقيب على تطوير المتاحف والحفاظ على هويتها واصفا سقارة أرض الأسرار والاكتشافات العظيمة في مصر”.

وأفاد الوزير بأن البعثة الأثرية المصرية استطاعت الكشف عن مقابر حيوانية وآدمية، منها مقبرتان ولقى أثرية كثيرة.

وأشار إلى أنه تفقد والتقى بفريق عمل البعثة المصرية في سقارة، والذين يعملون على اكتشافات أثرية ساهمت في ترويج السياحة الثقافية، مؤكدا أن سقارة لن تتوقف عن البوح بأسرارها.

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