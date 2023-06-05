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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 
 

حار نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو - الأسبوع
طقس حار

سقوط أمطار رعدية

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الظواهر الجوية، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وعلى فترات متقطعة. 
 

سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة | قضايا الساعة | حوادث اليوم
سقوط أمطار

وفي ذات السياق، كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يتتعرض البلاد لموجة خماسينية نهاية الاسبوع الجاري تتضمن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية وهي رياح  تؤدي لارتفاع درجات الحرارة وسوف تبلغ في المتوسط درجة الحرارة 37-38 درجة مئوية في القاهرة وقد تصل إلى 45 درجة مؤية في جنوب الصعيد في محافظتي الاقصر وأسوان.

وتابعت خلال مداخلة كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "لازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة   ومهم نتبع النشرات الجوية نتوقع 36-38 رجة مؤية والجنوبية جنوب الصعيد 45 درجة مئوية في الاقصر واسوان".
 

وتوقعت في ذات الوقت أن تصل سرعات الرياح الحارة الخماسينية  لسرعات تبلغ في المتوسط 40 كليو متراً في الساعة  وطالبت المواطنين بالاخص في فترات التقلبات والانتقال بين الفصول االمتابعة المستمرة للنشرات الجوية حيث تصدر الهيئة نشرات تفصيلية تحمل في طياتها التغيرات المتلاحقة في حركة الطقس.


وعن الرياح القوية التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي قالت :  دائماً تنشط هذه النوعية من الرياح مع  السحب الرعدية التي تصاحبها  رياح هابطة أو الهبات الخماسينية وأن الهبات كانت قوية   وسريعة لكنها لا تؤدي لسقوط الافتات   ويتوقف الامر على مدى تحمل الاشياء لسرعات الرياح  وأن متوسط سرعات الرياح في الايام السابقة تراواح مابين 40-45 كيلو مترا ًفي الساعة وصلت في وقت الذروة الذي إستمرت لنصف الساعة 60 كيلوا متراً في الساعة ".


لافتة إلى هبات الرياح قوية  المسجلة  في العواصف الترابية والسحب الرعدية هي  تصنف  هبات رعدية في المتوسط سرعتها  30-40 كيلو متر وما حدث وصولها إلى 60 كليو مترا في الساعة هي  سرعات قوية لكن ليست مدمرة   لكنها ليست معتادة في الايام العادية لكن معتادة في أيام رياح الخماسين أو السحب الرعية في الاماكن الصحراوية والصعيد والتي يصاحبها الرياح الهابطة".
 

لافتة إلى أن الهبات المتوقعة نهاية الاسبوع لن تصل لقوة السابقة لكن السرعات المتوقعة لن تتجاوز 40 كيلو متراً في الساعة".

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