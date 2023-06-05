خطة وطنية.. وزيرة البيئة: ما نشهده من تغير مناخ لم يحدث في الماضي

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التغير المناخي يؤثر على مصر وكافة دول العالم بشكل كبير .

وقالت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" نشهد أنهار جافة في العالم وحرائق في الغابات في عدة دول على مستوى العالم بسبب تغير المناخ".

وأضافت ياسمين فؤاد :" ما نشهده الآن من تغيرات مناخ لم نشهده في السنوات الماضية، وهناك حدة في تغير المناخ ".

وتابعت ياسمين فؤاد :" العواصف الترابية التي مرت بها مصر خلال الأيام الماضية كانت محملة بأتربة 10 أضعاف حجم تلوث الهواء الذي قد نراه في الأوقات العادية ".

واكملت ياسمين فؤاد :" لدينا خطة وطنية لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ"، مضيفة:" الدولة المصرية تتخذ إجراءات لتقليل الانبعاثات التي تخرج من المصانع والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة".