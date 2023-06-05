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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة وطنية.. وزيرة البيئة: ما نشهده من تغير مناخ لم يحدث في الماضي

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التغير المناخي يؤثر على مصر وكافة دول العالم بشكل كبير .

 

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 وقالت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  نشهد أنهار جافة في العالم وحرائق في الغابات في عدة دول على مستوى العالم بسبب تغير المناخ".

 

 وأضافت ياسمين فؤاد :" ما نشهده الآن من تغيرات مناخ لم نشهده في السنوات الماضية، وهناك حدة في تغير المناخ ".

 

 وتابعت ياسمين فؤاد :"  العواصف الترابية التي مرت بها مصر خلال الأيام الماضية  كانت محملة بأتربة 10 أضعاف حجم تلوث الهواء الذي قد نراه في الأوقات العادية ".

 

 واكملت ياسمين فؤاد :"  لدينا خطة وطنية لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ"، مضيفة:"  الدولة المصرية تتخذ إجراءات لتقليل الانبعاثات التي تخرج من المصانع والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة".

البيئة وزيرة البيئة تغير المناخ تلوث الهواء اخبار التوك شو

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