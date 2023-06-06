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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق مجربة وفعالة لاكتشاف شريك الحياة الأفضل

طرق مجربة وفعالة
طرق مجربة وفعالة ..لإكتشاف شريك الحياة الأفضل

تعرفك على شخصية شريك الحياة يمكن أن يكون مهمة صعبة، ولكن هناك بعض الطرق الفعالة التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، كشفت عنها الأخصائي النفسي سهام حسن والتى تتمثل فيما يلي :

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طرق مجربة وفعالة ..لإكتشاف شريك الحياة الأفضل 

1- الحوار: يمكن استخدام الحوار للتعرف على شخصية الشريك المحتمل، ويمكن طرح الأسئلة المهمة التي تساعدك على معرفة ما يحبه وما يكرهه، وما هي قيمه ومعتقداته. كما يمكن استخدام الحوار لمناقشة الأهداف والطموحات المستقبلية.

2- المراقبة: يمكن ملاحظة سلوك الشريك المحتمل وتفاعلاته مع الآخرين، وما هي قيمه ومعتقداته، وكيف يتعامل مع الضغوط والتحديات.

3- الأنشطة المشتركة: يمكن من خلال القيام بأنشطة مشتركة مع الشريك المحتمل، مثل السفر أو ممارسة الرياضة أو الهوايات المفضلة، التعرف على شخصيته بشكل أفضل ومعرفة ما يحب وما لا يحب.

4- الاستشارة: يمكن الحصول على آراء ونصائح من الأصدقاء والعائلة والمقربين، والاستفادة من تجاربهم ونصائحهم في اختيار شريك الحياة المناسب.

5- التعرف على قصة حياته: يمكن من خلال الحديث عن ماضي الشريك المحتمل، وتفاصيل حياته وتجاربه، التعرف على شخصيته وما يميزه عن الآخرين.

يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن التعرف على شخصية شريك الحياة بشكل تام ودقيق خلال فترة قصيرة، وأنه يجب أن يتم الاستمرار في التعامل معه لبعض الوقت للتأكد من التوافق والتفاهم بينكما.

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