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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشارى يكشف عن السن المناسبة لتعليم الطفل الثقافة الجنسية

استشارى يكشف عن
استشارى يكشف عن السن المناسبة لتعليم الطفل الثقافة الجنسية

كشف الدكتور محمد هاني، الأخصائي النفسي واستشارى العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، عن السن المناسبة لتعليم الأطفال الثقافة الجنسية.

وقال الأخصائي النفسي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجنسي هو جزء من التعليم الشامل والصحي للطفل، ويساعد على تطوير الوعي الجنسي، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى السن المناسبة لتعليم الطفل الثقافة الجنسية، وذلك لتجنب إثارة أي مشاعر غير مرغوب فيها أو إتاحة المجال لأي سلوكيات خاطئة.

وأضاف أن السن المناسبة لتعليم الطفل الثقافة الجنسية تعتمد على الثقافة والعادات والتقاليد الاجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل، وعلى الرغم من أن الأطفال يتعرضون للمعلومات الجنسية منذ وقت مبكر، إلا أنه لا ينبغي تقديم تفاصيل دقيقة عن الجنس والجسد قبل سن الثامنة أو التاسعة على الأقل.

وأوضح أنه يمكن للآباء والأمهات البدء في تعليم الطفل الثقافة الجنسية بشكل بسيط في سن مبكرة، عن طريق استخدام المصطلحات الصحيحة للأعضاء التناسلية، والتحدث بصراحة وبطريقة مناسبة عن الأسئلة التي يطرحها الطفل. 

وأشار إلى أنه مع تقدم الطفل في العمر، يمكن تقديم المزيد من المعلومات والتحدث عن الموضوعات المتعلقة بالجنس والجسد بصورة أكثر تفصيلاً وعمقاً. 

ولفت إلى أنه من المهم أن يكون الحوار بين الآباء والأمهات والطفل مفتوحاً وصريحاً، وأن يتم توفير الإجابات عن أي أسئلة يطرحها الطفل بصراحة وبطريقة ملائمة لعمره.

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