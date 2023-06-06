حسب اللي بيستخدمها.. أحمد العوضي يكشف مميزات وعيوب مواقع التواصل الاجتماعي| فيديو

قال الفنان أحمد العوضي، إنه من الأشخاص الناشطين علي مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً "شايفها بمنظور إيجابي ولكن فيها عيوب ومميزات أكيد، على حسب الشخص ما بيستخدم المواقع دي في إيه؟ وليه؟".

وذكر "أحمد العوضي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، موقفاً طريفا حدث له مع زوجته ياسمين عبد العزيز؛ عندما نشر صورة له على الموقع الخاص به على فيس بوك، وكان وقتها قد حلق ذقنه لتعلق الأخري "انت رايح الجامعة ولا ايه"، وذلك من أجل التنمر والضحك عليه فقط.

وتابع أحمد العوضي، أن من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، أنها عملت علي تدمير الروابط الأسرية فأصبح الشخص يتواصل مع اصدقائه وزملائه وعائلته عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ولا يقابلهم في الواقع بكثرة.