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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علشان تصغري20 سنة.. كيف تجعلين ملامحك أصغر من سنك في 10 خطوات

محاربة الشيخوخة
محاربة الشيخوخة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لرجل الأعمال الانجليزي الشهير "كان برايان " صاحب الـ45 عاما ويظهر وكأنه شاب بعمر الـ 18 عاما ، حيث انه  ينفق مليوني دولار سنوياً في بحثه عن الفيتامينات والمعادن.

ووفقا لصحيفة الديلي ميلي البريطانية، انه لديه فريق مكون من أكثر من 30 طبيباً يقومون بشكل يومي بقياس ضغط الدم والقلب والكبد والكليتين والدماغ والأوعية الدموية، ويتناول 80 نوعاً من الفيتامينات والمعادن يومياً، ويأكل 70 رطلا من الخضروات المهروسة شهرياً ويذهب إلى الفراش في تمام الساعة 8:30 مساءً كل ليلة.

وانه وصل الي هذا المظهر الشبابي دون جراحة تجميلية ولا حقن "البوتوكس" أو "الفيلر".. 

وننشر في هذا التقرير  اهم النصائح  لكي تجعلي ملامحك اصغر من سنك ب ٢٠ سنة من واقع تجربة رجل الاعمال " كان برايان " وفقا لموقع mindbodygree

نصائح ذهبية لتجعلي ملامحك أصغر من سنك :

١- ينصح العديد من أطباء الجلد بشرب 8 أكواب من الماء يوميا حتي لا تبدو بشرتك باهتة.

٢- تجنب الاستحمام بمياه ساخنة أيضا لفترة طويلة، لأنها من الممكن أن تصيبك بالجفاف ، كما أنها قد تحبس فوائد بلسم شعرك داخل فروة الرأس، مما ينتج عنه شعر أكثر لمعانا وشبابا.

٣- الحرص على المنتجات الموضعية لمكونات الترطيب التالية منها اليوريا والجلسرين والسيراميد وحمض الهيالورونيك

٤- وضع فيتامينات على البشرة مثل "سي" و"A" و"E" فهم ضروريين للحفاظ على نضارتها.

٥-الحرص على تناول نظام غذائي صحي وتناول حليب اللوز والجوز وبذور الكتان والتوت.

٦- الحرص على ممارسة التمارين الرياضة لمدة ساعة يومياً،حتى تحصلي على لياقة بدنية عالية

٧- الحرص على استخدام كريم الوقاية من الشمس، وهو من أفضل الطرق للمساعدة في الحفاظ على بشرتك لكي تبدو شابة وصحية، وينصح أطباء الجلديه بوضع الكريم الواقي من الشمس أثناء التواجد خارج المنزل ، 
حيث اظهرت إحدى الدراسات أنه إذا كنت تضع واقيا من الشمس واسع المجال يوميا، فسوف تقل نسبة شيخوخة الجلد بنسبة 24 ٪؜ ، مقارنة بشخص يستخدمه مرة واحدة كل فترة.

٨- تعتبر أكثر الأماكن التي تظهر بها الشيخوخة سريعا هي الرقبة وجبهة الرأس، إلى جانب العينين التي يجب عدم فركهما، وهي حركة عشوائية تصدر عند غالبية الناس عند الشعور بالضيق أو عند نهاية يوم عمل طويل، وذلك لأن الجلد الموجود تحت وحول العينين يمكن أن يكون أكثر رقة وهشاشة، وعند فرك العينان باستمرار يبدو الجلد الذي حوله أكثر ترهلا.

٩- الحرص على أخذ قسطا كافيا من النوم حيث ان هرمونات الإجهاد وقلة النوم تعملان على تكسير الكولاجين وتسريع الشيخوخة، وتبطئ علامات تقدمك في العمر، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى مشاكل في الذاكرة والتوتر والاكتئاب أو حتى المزيد من المشكلات

١٠- الابتعاد عن السهر في الليل والجلوس أمام شاشة التلفزيون لفترات طويلة حتى فى وقت متأخر من الليل.

18 عام الاستحمام بمياه ساخنة استخدام الأوعية الدموية التمارين الرياضة التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الديلي ميل السوشيال ميدي السي ​​​​​​​health

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