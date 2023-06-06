قبل عيد الأضحي |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم انخفاضا جديدا، وذلك بعد الإفراج أمس عن أعلاف جديدة ، كما شهدت أسعار الأعلاف انخفاضا ملحوظا بالأسواق خلال الفترة الأخيرة ، مما أثر على أسعار الدواجن ليصل سعر كيلو الدواجن الأمهات إلي أقل من 60 جنيها

أسعار الدواجن اليوم



سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها ، وسجل سعر الدواجن الأمهات 59 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 76 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا



أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 99 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 87 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 116 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 99 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 87 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.





الإفراج عن الأعلاف

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي

واضاف انه خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 تم الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار.



وقال القصير ان الإفراج شمل 104 ألف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 39 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.5 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 1 يونيو2023) 5.4 مليون طن منهم 4 مليون طن ذرة ، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.



وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.