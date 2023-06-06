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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مشروع إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف بكوم أبو راضي

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعًا، لمناقشة مستجدات مشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بناحية كوم أبو راضي، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الرؤوف، المهندس خالد عادل–هيئة التنمية الصناعية، المهندسة دينا عمر رئيس  شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عطفت فرحات مدير جهاز شؤون البيئة ببني سويف والمنيا، الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، والشركة المنفذة، ومسئولي الاستثمار والمنطقة الصناعية.

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في بداية الاجتماع ناقش المحافظ عرضاً توضيحياً، قام باستعراضه مسؤولو الشركة المنفذة، وتضمن الإشارة إلى أن المحطة  تقام على مساحة 10 أفدنة، بطاقة استيعابية" 10 آلاف متر3/ يوم "، ومخطط زيادتها للضعف بنهاية المرحلة الثانية ، حيث تتم حالياً عمليات إحلال لطبقات التربة، واستكمال عمليات الحفر والدمج في إنشاء المبنى الإداري ومبنى الورشة وسور المحطة، بجانب عمل الأحواض وغيرها.

 

من جانبه أكد المحافظ أهمية تسريع العمل  بالمشروع، لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على البيئة، وتوفير حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين بالقرى المجاورة للمنطقة الصناعية، بجانب أهميته في التخلص الآمن من الصرف الصناعي بالمنطقة، خاصة في ضوء المخطط التنموي الواعد الذي يتم تتويجه بمشروع الميناء الجاف ومرور القطار الكهربائي لتيسير حركة النقل، الأمر الذي جعل من المنطقة محور تنموي متكامل شجّع كُبرى الشركات العالمية والمحلية  على التوسع من أنشطتها واستثماراتها بالمنطقة.

 

كما  وجه المحافظ بتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع أولا بأول، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ أعمال الشبكات وخطوط الطرد بالتوازي مع إنشاء مشروع المحطة، مطالبًا شركة مياه الشرب والصرف بدراسة إمكانية ربط المحطة على خط الصرف القائم ، في إطار التعاون المتكامل بين كافة القطاعات مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة.

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