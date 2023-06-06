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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقطات صادمة تظهر هروب سائق سيارة بأعجوبة بعد إنجراف جرار زراعي..شاهد

صدى البلد

لقطات صادمة  انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر هروب سأحدى السائقين ويدعى ديفيس بأعجوبة بعد أن دُمرت سيارته بواسطة جرار خقد خرج عن السيطرة  لتعاطي سائقه وهو مراهق يدعى سوربي وبالغ من العمر 19 عاماً إلا أن سبب عدم قدرته على السيطرة هو تناوله لجرعة من المخدرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد ظهر مقطع الفيديو أثناء انحراف الجرارعبر الطريق وهو مكون من مسارين إلا أن السائق قد كان لدىه  القليل من الوقت للتصرف عندما اصطدم به الجرار جهاً لوجه في سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تحطيم سيارة الهوندا بشكل كبير وتدميرها.

ويوضح الفيديو بحسب "ديلي ميل" أن الجرار لم يكن يسير بشكل مستقيم إلا أنه قد قارب على الاصطدام بالسيارة و يبدو أنه  قد انتبه وقام بتعديل مساره وإلا كان وقع حادث مميت، فقد يظهر السائق وهو يحاول الخروج من الجرار الذي انقلب على جانبه.

مواقع التواصل الاجتماعي جرعة من المخدرات الاصطدام بالسيارة

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