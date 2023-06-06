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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة سرقت ذهب صاحب عملها بالقاهرة

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة مشغولات ذهبية مجهولة المصدر حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

وبمواحهتها إعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية تعمل طرفه، باستدعاء المجني عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة مشغولات ذهبية ذهب الجمالية حبس القاهرة

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