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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طرحها رسميًا في العيد| حقيقة وتفاصيل الشكل الجديد لـ 20 جنيها البلاستيكية

الشكل الجديد لـلـ
الشكل الجديد لـلـ 20 جنيه البلاستيكية

يترقب الشارع المصري، طرح عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية مع حلول عيد الأضحى، بعد تصريح  المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، حينما قال إن سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيهًا.

مصر تحدد موعد طرح العملة البلاستيكية فئة 20 جنيها
عملة الـ20 جنيه البلاستيكية

طرح عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

ذكر وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد في تصريحات صحفية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن طرح العملة البلاستيكية الجديدة بوليمر من فئة الـ 20 جنيهًا، ستكون بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل، وأن تم الانتهاء من طباعتها.

أهم المعلومات عن العملات البلاستيكية في مصر

- تتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة.

- العملات البلاستيكية سمكها أقل.

- من مميزات العملات البلاستيكية أنها طول عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أن يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن.

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مميزات العملات البلاستيكية

- مقاومة للماء.

- تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.

- تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.

- من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.

- تعمل على رفع معدلات جودة  أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.

حقيقة طرح عملة جديدة فئة «20 جنيه» بلاستيك.. البنك المركزي يحسم الجدل
عملة الـ20 جنيه البلاستيكية

حقيقة إصدار البنك المركزي عملة فئة الـ20 جنيه بلاستيكية

أوضحت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة إصدار البنك المركزي عملة فئة الـ20 جنيه بلاستيكية، قبل عيد الأضحى 2023.

وقالت سهر الدماطي، إن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للعملة بلاستيكية من فئة الـ20، بها العديد من الملاحظات، وفئة العملة الـ20 المتداولة ليست حقيقية.

وأضافت الدماطي في تصريحات لصدى البلد، أن هناك العديد من المزايا لإصدار العملات بلاستيكية، حيث عمرها الافتراضي نحو 12 سنة، ويمكن بعد ذلك طباعتها مرة أخرى، ولا يمكن تزوريها أو تزيفها.

وتابعت الدماطي، أن العملات بلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا لتواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهي لا تقل عن الدول التي تصدر عملات بلاستكية.

واختتمت الدماطي، أن هناك لجنة معينة تقوم بتصميم العملة البلاستكية قبل اعتمادها وطرحها في السوق، لافتة إلى أن اختيار الرسومات على العملات لها دلالات تاريخية، بالإضافة إلى إضافة حروف من اللغة العربية تعبر عن هوية.

طرح عملة الـ20 جنيه البلاستيكية أهم المعلومات عن العملات البلاستيكية في مصر مميزات العملات البلاستيكية حقيقة إصدار البنك المركزي عملة فئة الـ20 جنيه بلاستيكية عملة الـ20 جنيه البلاستيكية

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