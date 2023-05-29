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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

للحد من تسلل العملة الصعبة.. تشديد القيود على تدبر الدولار للمسافرين

تدبير الدولارللمسافرين
تدبير الدولارللمسافرين

يلجأ البعض لشراء عملة أجنبية من البنوك قبل السفر حتى يتمكنون من سداد نفقاتهم خارج مصر ولكن أُكتشف أن بعض العملاء اشتروا العملات الأجنبية دون السفر خارج الدولة، رغم استمرار أزمة فجوة النقد الأجنبي بين العرض والطلب في الجهاز المصرفي، لذلك قامت البنوك بتشديد إجراءات تدبير الدولار للعملاء المسافرين خارج مصر.

ما هي الإجراءات التي وافق عليها البنك المركزي المصري للحد من تسلل العملة الصعبة؟ - BBC News عربي
تدبير الدولارللمسافرين

قيود على تدبير الدولار للمسافرين

وكان البنك المركزي حذر البنوك من تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، وطالبها بمراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر من بداية ديسمبر الماضي.

لذلك اتخذت البنوك عدة إجراءات كان أهمها:

  1. قللت البنوك الحد الأقصى لتدبير الدولار للعملاء المسافرين بنسبة 50% أو أكثر
  2. عدم وجود مرونة في رفع حد التدبير ليقتصر في بعضها إلى ألف دولار أو أقل بدلاً من ألفي دولار، فضلاً عن المرونة في رفع الحدود التي كانت مطبقة في وقت سابق.
  3. تكتفي البنوك بتدبير الدولار للمسافرين مرة واحدة في السنة فقط، وقبل مغادرة البلاد 48 ساعة وبعد الاطلاع على ورق السفر للتأكد من حاجة العميل للدولار، ليكون بذلك حصل على حصته من البنك.
  4. تطلب البنوك من العملاء المسافرين قبل تدبير الدولار صورة من تذكرة وتأشيرة السفر، وجواز السفر لحسم شبهة وجود أي تلاعب من العملاء للحصول على العملة وبيعها في السوق السوداء.
  5. ترفض البنوك تدبير الدولار للعملاء المسافرين الذين لديهم حسابات بالدولار، أو أي نقد أجنبي يوجد به رصيد، إلا بعد تصفيره وسحب الرصيد منه ليبدأ بعدها البنك في التدبير، طبقًا لتعليمات صادرة لموظفي الفروع في البنوك.
  6. أوقفت بعض البنوك تشغيل البطاقات الخاصة بالعميل (الائتمان والخصم المباشر) خارج مصر إلا بعد اتصال العميل بالخط الساخن الخاص بالبنك التابع له لتأكيد سفره وعدد الأيام حتى عودته من السفر، وذلك حتى يتمكن من تنشيط الكارت.
للسيطرة علي الأسواق.. البنك المركزي يتصدى لتحديات السوق الموازية للعملة
تدبير الدولارللمسافرين

السيطرة على الدولار

وأرجع البعض عودة البنوك إلى إجراءات لعدم تنشيط استخدام الكروت المصرفية خارج مصر إلا بعد اتصال العميل بالخط الساخن من أجل حماية حسابه أو عدم تعرضه لاستخدام خاطئ خارج مصر، وكان البنك المركزي رصد سوء استخدام من بعض العملاء، وزيادة مطردة على استخدامات بطاقات الخصم المباشر والائتمان خارج مصر، أو تدبير الدولار من البنوك دون مغادرة البلاد.

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ووجه البنك المركزي رؤساء البنوك في كتاب دوري له، أنه يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022، وترفض البنوك تدبير العملة لغير العملاء بغرض السفر بسبب محدودية المعروض من النقد الأجنبي الذي لا يكفي لتغطية طلبات العملاء، بحسب موظفين في بنوك، كانت البنوك وخاصة الحكومية تسمح بتدبير الدولار لغير العملاء في حدود 300 دولار فقط قبل أزمة نقص موارد النقد الأجنبي.

ونتيجة لتلك الإجراءات مجتمعة مع جهود الحكومة للسيطرة على سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء، بجانب تصريحات المسئولين الحكوميين بقوة الجنيه، وعدم تحريك جديدة في الأسواق، إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق الموازية وتعرضها لارتباك كبير، ما تراجع بأسعاره إلى مستويات وصلت لـ 30.90 جنيه للدولار، مع توقعات بمزيد من التراجع.

التمويل الدولية” تدرس إقراض بنك مصر 260 مليون دولار لحساب المشروعات الصغيرة - جريدة البشاير
إقراض بنك مصر 260 مليون دولار

إقراض بنك مصر 260 مليون دولار

وحسب وكالة أنباء رويترز، انخفض الدولار بنسبة 0.25% عند 140.25 ين، بعدما كان سحل أعلى مستوى في 6 أشهر، وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أكثر ليونة أيضًا بالقرب من 104.22 خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء التراجع في الدولار كملاذ آمن مع انتعاش الأسهم العالمية على خلفية الأخبار الإيجابية من واشنطن، على الرغم من أن التجارة كانت ضعيفة بشكل عام مع أجزاء من أوروبا.

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بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

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مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

وفي سياق آخر، تدرس مؤسسة التمويل الدولية IFC إقراض بنك مصر 260 مليون دولار لإعادة إقراضه لتمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب بيان للمؤسسة منشور على موقعها الإلكتروني، يهدف القرض الذي يبلغ أجله 5 سنوات مساعدة بنك مصر على توسيع القروض الموجهة إلى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة جدًا بما في ذلك الشركات المملوكة للنساء.

وأوضح البنك أن مجلس إدارة المؤسسة سيجتمع نهاية الشهر القادم للبت في الموافقة على ضخ القرض لبنك مصر، بحسب ما ذكره البيان.

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