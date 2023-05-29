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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

ثبات الجنيه المصري مقابل الدولار.. هل تتحقق المفاجأة؟.. وهذا موقف السوق السوداء

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار على مدار الأشهر الماضية، حالة من الاستقرار والهدوء في سعر الصرف بالسوق الرسمي، حيث يستقر أمام الجنيه عند مستوى 30.90 جنيه للدولار.

ثبات الجنيه أمام الدولار 

وتسبب هذا الاستقرار بجانب تصريحات المسئولين الحكوميين بقوة الجنيه، وعدم تحريك جديدة في الأسواق، إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق الموازية وتعرضها لارتباك كبير، ما تراجع بأسعاره إلى مستويات ما دون الـ 38 والـ 36 جنيها للدولار، مع توقعات بمزيد من التراجع.

واستقر سعر الدولار في أكبر بنكين بمصر، حيث جاء سعر الصرف في البنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر عند مستوى 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

أما عالميا، فقد استقر مؤشر الدولار، بالقرب من أعلى مستوياته في عشرة أسابيع، مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي عززت توقعات مزيد من سياسة التشديد النقدي، والتوصل إلى اتفاق مؤقت لسقف الديون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وما يعزز ثبات الجنيه المصري أمام تقلبات الدولار، عدد كبير من تصريحات الخبراء، بأن الجنيه مسعر بالأساس بأقل من قيمته الحقيقة أمام الدولار، وسبب ذلك هو تداعيات الأزمات العالمية، حيث أن سعر الدولار الحقيقي أقل من 30 جنيها.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى مؤخرا ما نشر بشأن تقدير وزارة المالية لمتوسط سعر الدولار بـ 35 جنيها، في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023 / 2023، مؤكدا أن وزارة المالية تعتمد دائماً في إعداد مشروع الموازنة على متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر الدولار بالموازنة الجديدة لن يكون هو العامل الرئيسي في تحديد الموازنة، وأنه كان هناك شائعات بشأن حساب قيمة الدولار أمام الجنيه بالعام المالي الجديد، في حين تم وضع الدولار على أقل من 31 جنيها في حدود 30.5 جنيها.

الدولار أقل من 30 جنيها

وكان محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أكد في تصريحات سابقة، أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بأكثر من 10%، موضحا أن الدولار سيعود لأقل من 30 جنيهًا وإلى وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر مرة أخرى.

وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقال إن الدولة خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، وأكبر دليل كان خروج 21 مليار دولار من الأموال الساخنة وقتها، ما يثبت أن مصر لم تضع أي قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.

وشدد مدبولي، على أن الدولة المصرية قادرة على الالتزام الكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وأن كل الخبراء يجمعون على أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته، وهدفنا هو أن يقيم الجنيه بقيمته الحقيقية عبر التدفقات الاستثمارية، والتي تفيد المواطن على مستويين، الأول عدم حدوث مشكلة في العملة الصعبة تضعف من قيمة الجنيه، والثاني إتاحة فرص التشغيل، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر على مدى الـ 20 سنة الماضية، لو كان مثل دول أوروبا، لكانت تداعيات الأزمة أقل بكثير جدًا، خاصة وأن الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة لمليون شاب.

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