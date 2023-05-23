حدث ليلا| تراجع الدولار في السوق السوداء.. ومفاجأة بشأن دخول الذهب إلى مصر.. وموقف نجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

يسلط موقع “صدى البلد”، في السطور التالية، الضوء، على أبرز الأحداث التي وقعت ليلا، في كل المجالات، وهي كالتالي:

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

مباحثات أردنية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري

بحث الأردن والإمارات سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بين 6 سيارات بكاليفورنيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق سريع في صنيفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لدورية الطرق السريعة في الولاية.

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: 90 ألف سوداني هربوا إلى تشاد

حذّرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أعداد اللاجئين السودانيين إلى تشاد؛ هرباً من الاشتباكات الدائرة منذ 15 ابريل الماضي في السودان وقد وصل عددهم إلى 90 ألف لاجئ.

نيويورك على وشك الغرق بالكامل.. تفاصيل

حذر العلماء من أن مدينة نيويورك ستغرق في المسطحات المائية التي تحيط بها بمعدل ينذر بالخطر من 1 إلى 2 مليمتر في السنة.

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا، مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وصفه الأخير بـ “البناء” لكن دون التوصل بعد إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد مستحقّات ديونها.

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي في المرحلة القادمة؛ في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ تولي السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب الفريق .

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران حولت سفنا مدنية إلى قواعد إرهاب عائمة

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إيران بتحويل سفن مدنية إلى عسكرية؛ لتصبح "قواعد إرهاب عائمة" وفقا لوصفه.

مش لازم فاتورة؟ .. مفاجأة في قرار دخول الذهب إلى مصر

"ليس شرطا وجود فاتورة شراء من أجل السماح بدخول الذهب إلى مصر".. هكذا فاجأ الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المواطنين في مصر بهذه المفاجأة.



أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرياضة، في قضية هروب لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

بعد لقاء بايدن.. مكارثي: نريد جعل الحكومة الأمريكية تتحرك للحد من التضخم

قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الامريكي بعد لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن، “نريد جعل الحكومة الأمريكية تتحرك للحد من التضخم وجعل نظام الاعتمادات يعمل بشكل صحيح”



نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق السوداء، نتيجة عدة أسباب أبرزها استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023.

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تراجعت أسعار البيض اليوم بقوة لأول مرة منذ شهور، إذ سجل سعر الكرتونة مستويات متدنية لأول مرة بعدما وصلت إلى 120 جنيها للأبيض و125 و130 جنيها للأحمر.

حتحوت يكشف موقف نجم الأهلي من الرحيل بعد تلقيه عرضين سعودي وإماراتي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، من العرضين المقدمين له مؤخرًا من أندية في الدوري السعودي والإماراتي.



جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فلسطينية في نعلين غرب رام الله

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن جيش الاحتلال ينفذ نشاطا في نعلين لهدم منزل عائلة منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب قبل شهرين ونصف.