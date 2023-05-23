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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف موقف نجم الأهلي من الرحيل بعد تلقيه عرضين سعودي وإماراتي

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، من العرضين المقدمين له مؤخرًا من أندية في الدوري السعودي والإماراتي.


قال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد:" تلقى حسين الشحات عرضين من جانب أندية في الدوريين الإماراتي والسعودي".


أضاف حتحوت:" اللاعب معروف جيدًا لدى الأندية الإماراتية حيث سبق له خوض تجربة احترافية مع العين، في حين أنه لم يسبق له اللعب في الدوري السعودي".


وواصل هاني حتحوت:" ولم يتم الكشف حتى وقتنا الحالي عن قيمة العرض المالي من جانب الناديين أو الكشف عن هويتهما، خاصة وأن هذان العرضان يتزامنان مع دخول اللاعب الأشهر الأخيرة من تعاقده مع النادي الأهلي".

حتحوت يوضح موقف نجم الأهلي من الرحيل


واختتم حتحوت تصريحاته: "ويفضل حسين الشحات الاستمرار مع النادي الأهلي بعد نهاية عقده".

حتحوت هاني حتحوت حسين الشحات النادي الأهلي الأهلى الدوري السعودي والإماراتي

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حتحوت يكشف موقف نجم الأهلي من الرحيل بعد تلقيه عرضين سعودي وإماراتي

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