بعد لقاء بايدن.. مكارثي: نريد جعل الحكومة الأمريكية تتحرك للحد من التضخم

قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الامريكي بعد لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن، “نريد جعل الحكومة الأمريكية تتحرك للحد من التضخم وجعل نظام الاعتمادات يعمل بشكل صحيح”

واضاف مكارثي عقب الاجتماع مع بايدن اليوم الثلاثاء، لبحث ازمة سقف الديون “لدينا خلافات بالفعل لكن أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة في نهاية المطاف”

وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: خلافنا ليس حول الموارد بل حول الانفاق ومفاوضو الطرفين سيعاودون الاجتماع لبحث الأمور التي تحدثنا عنها

واستطرد رئيس مجلس النواب الأمريكي: لم يتم التوصل لاتفاق بشأن أزمة سقف الدين.