مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بين 6 سيارات بكاليفورنيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق سريع في صنيفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لدورية الطرق السريعة في الولاية.

ووقع الحادث بسبب شاحنة صغيرة متجهة شمالا اصطدمت بالجدار الأوسطي “لسبب غير محدد في هذا الوقت”، ثم اصطدمت أربع سيارات أخرى بالشاحنة، بعد منتصف الليل بقليل بتوقيت ولاية كاليفورنيا



وقال المسؤولون إنه مع خروج ثلاثة سائقين من سياراتهم، اصطدمت سيارة أخرى بهم، مما دفع سيارتين إلى العبور فوق الحاجز الأوسط إلى الحارات الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".



ونقل خمسة مصابين إلى مستشفى محل، فيما يجري التحقيق في الحادث ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.