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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران حولت سفنا مدنية إلى قواعد إرهاب عائمة

وزير الدفاع الاسرائيلي
وزير الدفاع الاسرائيلي

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إيران بتحويل سفن مدنية إلى عسكرية؛ لتصبح "قواعد إرهاب عائمة" وفقا لوصفه.

وقال غالانت، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "هرتسليا 2023" الاثنين، والذي عقد تحت عنوان "الرؤية والاستراتيجية في عصر عدم اليقين" بجامعة رايخمان الإسرائيلية "تقوم إيران بتحويل السفن التجارية المدنية إلى سفن عسكرية لتشكيل قواعد إرهاب عائمة".

وأضاف وفق ما نقلته عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قائلا: "هذه السفن تصل إلى عشرات وأحياناً مئات الآلاف من الأطنان، وهي مصممة لحمل الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الهجوم والاستخبارات المتقدمة".

وتابع وزير الدفاع الاسرائيلي "تهدف إيران من وراء ذلك إلى جعل تلك السفن قواعد إرهاب في المناطق البعيدة عن الحدود الايرانية".

واستطرد: "مؤخرا، تم رصد إحدى هذه السفن وهي تبحر إلى خليج عدن. وهذا استمرار مباشر للإرهاب البحري الذي تفرضه إيران في الخليج العربي وبحر العرب".

وقال: "كما تعمل إيران على توسيع عملياتها لتشمل المحيط الهندي أيضا، ثم البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط" مضيفا أن "هذه سياسة منسقة ومخططة لتهديد الممرات الملاحية، العسكرية والمدنية وخلق تهديد دائم في المجال البحري"

الحدود الإيرانية الدفاع الإسرائيلي الخليج العربي الطائرات بدون طيار الممرات الملاحية بحر العرب يوآف غالانت

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