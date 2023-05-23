المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي في المرحلة القادمة؛ في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ تولي السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب الفريق .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : “يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إنهاء تجميد أيمن أشرف مدافع الفريق بعد الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ويعد أشرف اللاعب الوحيد الذى لم يشارك مع كولر في أى مباراة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي ويخرج من حسابات المدير الفني بشكل مستمر، حتى فى الأوقات التي يعاني فيها الفريق من عجز فى الخط الخلفى أو الجبهة اليسرى”.

قرار كولر بشأن نجم الأهلي

وأضاف : “ بدأ كولر التفكير فى منح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وتصحيح بعض النواقص التي طلب المدير الفني العمل على تغييرها فى آداء اللاعب، ويترقب أشرف الدخول فى حسابات المدير الفني خلال المباريات المحلية القادمة”.