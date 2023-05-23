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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

البيض
البيض

تراجعت أسعار البيض اليوم بقوة لأول مرة منذ شهور، إذ سجل سعر الكرتونة مستويات متدنية لأول مرة بعدما وصلت إلى 120 جنيها للأبيض و125 و130 جنيها للأحمر.

40 جنيها 

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المتوسط لدى المحلات للمستهلكين بدءا من 78 جنيها وحتى 85 جنيها بتراجع نحو 40 جنيها نمن أعلى سعر ، فيما تراجع سعر كرتونة البيض الأحمر لتسجل بدءا من 86 جنيها وحتى 92 جنيها.

البيض 

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أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 80 -82 جنيها في المزرعة، و 86 -92 جنيها للمستهلك حسب المنطقة فيما يكون سعر الكرتونة من الحجم الوسط نحو 83 جنيها فقط.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض بداية من 76-78 جنيها في المزرعة، وبين 78-85 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 99 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-107 جنيهات.
أسعار البيض اليوم

 

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم

هبوط سعر الأعلاف

وشهدت سوق الأعلاف تراجعا قويا ، إذ هبطت أسعار الذرة الصفراء الأوروبي إلى 13500 جنيه، كما تراجعت أسعار العلف البادي من 24400 إلى 22000 جنيه بمقدار 3600 جنيه.

يأتي ذلك على خلفية الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 .

وكشفت وزارة الزراعة في بيان لها، أن السيد القصير إن الإفراج شمل  185 ألف طن من الذرة  بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 ملايين طن منها 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء، يبدأ السعر من 61-62 جنيهًا في المزرعة، و64 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

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