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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فلسطينية في نعلين غرب رام الله

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن جيش الاحتلال ينفذ نشاطا في نعلين لهدم منزل عائلة منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب قبل شهرين ونصف

ويأتي ذلك عقب اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية نعلين غربي رام الله

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار الشمالية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان لها، إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 7 مساكن في أم الجمال، وإخلاء 4 عائلات في حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، بحجج وذرائع واهية منها التدريبات العسكرية.

الاحتلال الاسرائيلي التطهير العرقي هيئة البث الإسرائيلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي

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