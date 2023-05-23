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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 33 20
بنها 34 21
دمنهور 33 20
وادي النطرون 34 22
كفر الشيخ 33 22
المنصورة 33 19
الزقازيق 34 21
شبين الكوم 34 21
طنطا 33 20
دمياط 29 19 
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 33 20
السويس 32 21
العريش 30 18
رفح 30 18
رأس سدر 34 20
نخل 32 13
كاترين 30 11
الطور 33 22
طابا 32 20
شرم الشيخ 36 23
الإسكندرية 27 18
العلمين الجديدة 26 18
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 20
رأس غارب 35 23
الغردقة 36 23
سفاجا 36 22
مرسى علم 36 23
شلاتين 32 23
حلايب 31 24
أبو رماد 29 23 
رأس حدربة 29 23
الفيوم 35 22
بني سويف 35 22
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 38 23
قنا 40 24
الأقصر 41 23
أسوان 42 25
الوادي الجديد 39 23
أبوسمبل 40 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 30
المدينة المنورة 41 28 
الرياض 39 27
المنامة 37 29
أبوظبي 39 28
الدوحة 39 30
الكويت 42 26
دمشق 29 13
بيروت 25 19
عمان 29 16
القدس 29 17
غزة 28 20
بغداد 41 26
مسقط 36 31
صنعاء 25 14
الخرطوم 43 28
طرابلس 27 19
تونس 25 17
الجزائر 19 15
الرباط 22 13
نواكشوط 27 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 19 12
إسطنبول 22 14
إسلام آباد 36 22
نيودلهي 41 28
جاكرتا 34 25
بكين 30 17
كوالالمبور 33 24
طوكيو 21 14
أثينا 21 16
روما 25 14
باريس 20 10
مدريد 21 12
برلين 20 10
لندن 18 9
مونتريال 16 8
موسكو 20 13
نيويورك 22 11
واشنطن 24 12
أديس أبابا 23 13

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