مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: 90 ألف سوداني هربوا إلى تشاد

حذّرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أعداد اللاجئين السودانيين إلى تشاد؛ هرباً من الاشتباكات الدائرة منذ 15 ابريل الماضي في السودان وقد وصل عددهم إلى 90 ألف لاجئ.

وقال رؤوف مازو، مساعد المفوّض الأعلى في المفوّضية لشؤون العمليات، خلال مؤتمر صحفي في نجامينا، إنّه "حتّى الآن، نعتقد أنّنا نقترب من 90 ألف شخص".

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الذين سقطوا حتى اليوم في المعارك الدائرة في السودان منذ 15 أبريل بنحو ألف قتيل، فضلاً عن أكثر من مليون نازح ولاجئ.

وأطلقت الأمم المتّحدة وشركاؤها نداء لجمع تبرعات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في 17 مايو بالسودان ومئات آلاف آخرين فرّوا منه إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك 470 مليون دولار "لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان".