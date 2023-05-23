عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا، مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وصفه الأخير بـ “البناء” لكن دون التوصل بعد إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد مستحقّات ديونها.

وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض، أعرب بايدن عن تفاؤله بما سيحرزاه من تقدم على مستوى المحادثات بينهما.

ومن جهته، قال مكارثي إنّه يأمل “أن يتم التوصّل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم”.

وعقب الاجتماع، قال مكارثي للصحفيين “لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة، ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي”.

ولم يتبقّ أمام الولايات المتّحدة سوى 10 أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلّفها عن سداد مستحقّات ديونها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي رفع سقف الدين رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

موضوعات متعلقة

ضربة جديدة للاقتصاد.. انخفاض صادرات بريطانيا من الفاكهة إلى الاتحاد الأوروبي

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران حولت سفنا مدنية إلى قواعد إرهاب عائمة

بعد لقاء بايدن.. مكارثي: نريد جعل الحكومة الأمريكية تتحرك للحد من التضخم

بنك جي بي مورجان التجاري يوسع تركيز الشركات الناشئة وسط موجة تعيينات جديدة

شهود عيان: اشتباكات في الخرطوم رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار

في ​​أول محادثات ثنائية لأزمة الديون الأمريكية.. بايدن لـ مكارثي: أنا متفائل

بايدن ومكارثي يناقشان أزمة سقف الدين الأمريكي

مقتل 14 طفلا وإصابة خمسة في حريق متعمد لمدرسة بدولة غيانا

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ