مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا، مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وصفه الأخير بـ “البناء” لكن دون التوصل بعد إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد مستحقّات ديونها.

وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض، أعرب بايدن عن تفاؤله بما سيحرزاه من تقدم على مستوى المحادثات بينهما.

ومن جهته، قال مكارثي إنّه يأمل “أن يتم التوصّل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم”.

وعقب الاجتماع، قال مكارثي للصحفيين “لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة، ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي”.

ولم يتبقّ أمام الولايات المتّحدة سوى 10 أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلّفها عن سداد مستحقّات ديونها.