بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، في البنك المركزي ، حيث سجل 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس، حيث وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أما بنكي الأهلي ومصر فسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وعالمياً تراجع الدولار بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية وسجل 104.19 نقطة في تعاملات اليوم بعد 104.23 كانوا بالأمس.

تداول البعض تصريحات وزير المالية السابقة بشأن بدء تعافي الجنيه المصري واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، والنجاح في بدء السيطرة على التضخم.

وعن أسعار الذهب اليوم فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 2750 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2478 جنيه .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو



