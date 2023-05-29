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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت وكالة “موديز” لتصنيف خدمات المستثمرين، إن هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة والتمويل العالميين ستستمر لعقود على الرغم من التحديات، حيث لا توجد بدائل قابلة للتطبيق في الوقت الحالي.

وكتب محللو “موديز” في مذكرة:" نتوقع ظهور نظام عملة متعدد الأقطاب أكثر خلال العقود القليلة المقبلة، لكنه سيقوده الدولار لأن منافسيه سيكافحون لتكرار حجمه وسلامته وقابليته للتحويل بالكامل".

وفقا لوكالة “مويدز”، فإن الانخفاض المستمر لعدة عقود في حصة الدولار من احتياطيات البنك المركزي والتوترات الجيوسياسية المتفاقمة هي من بين القضايا التي يمكن أن تهدد هيمنة الدولار العالمية.

تهديدات لـ الدولار الأمريكي

تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 58 ٪ في الربع الرابع من عام 2022، بانخفاض من حوالي 78 ٪ في مطلع القرن.

وقال التقرير الذي صدر قبل التوصل إلى اتفاق سقف الديون" الخطر الأكبر على المدى القريب على موقف الدولار ينبع من مخاطر أخطاء السياسة التي تضعف الثقة من قبل السلطات الأمريكية نفسها، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال".

وأضاف أن "ضعف المؤسسات والمحور السياسي يهددان الدور العالمي للدولار".

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وأشار التقرير إلى أنه حتى لو تم دعم التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية بسرعة، فإنه سيضر بشكل دائم بحيازات وزارة الخزانة الأمريكية كأصول خالية من المخاطر.

وأضاف أن" زيادة الاستقطاب في البيئة السياسية المحلية على مدى العقد الماضي أضعفت القدرة على التنبؤ وفعالية صنع السياسة الأمريكية. العقوبات التي تمنع التدفق الحر للدولار في التجارة والتمويل العالميين يمكن أن تشجع على مزيد من التنويع.”

ويوم السبت، توصل البيت الأبيض والجمهوريون أخيرا إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الديون لمدة عامين مع خفض بعض الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة من أجل تجنب التخلف الكارثي عن سداد ديون البلاد التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وكان الجانبان في طريق مسدود لعدة أشهر بشأن بعض القضايا من الاتفاق، ما أثار مخاوف من انهيار السوق العالمية.

وأنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير 2025، وقال إن الصفقة جاهزة للانتقال إلى الكونجرس للتصويت.

الدولار الدولار الأمريكى موديز وكالة موديز

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