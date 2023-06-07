مع العواصف الترابية.. 5 خطوات تساعد على إخراج الرمال من عينيك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك نشاط رياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

خطوات سهلة تساعدك على إخراج الرمال من العين





ويمكن لهذه العواصف الترابية أن تشكل مخاطر كبيرة على المصابين بالحساسية الصدرية، بالإضافة إلى أنها قد تدخل حبة من الرمال في العين، مما قد تسبب في ألم شديد، وعدم القدرة على الرؤية يشكل أفضل.





ويمكن أن يؤدي دخول الأتربة في العين إلى إتلاف سطح القرنية، لذا من المهم إجراها بشكل سريع، حتى لا تتعرض العين للتلوث، وويمكن لبعض النصائح أن تمنع من حدوث ذلك، وفقا لما نشر في موقع "brightside"، وتشمل :





- غسل اليدين قبل التعامل مع العينين لتقليل خطر التعرص للبكتيريا.

- محاول الرمش حتى تفرز العين الدموع حتى تقوم بغسل العنيني بشكل تقائي حاول أن ترمش وتدع دموعك تنزل، وتساعد في إزالة الرمال أو الغبار

- محاولة إخراج الغبار او الرمال من العين بقطن الأذن، ولكن يجب الحذر وإستخدامها برفق شديد.

- محاولة عمل حركات دائرية بجفت العين، وذلك حتى تتحرك الرمال إلى جانبي العين وبالتالي سهولة خروجها بشكل نهائي من العين.

- محاولة غسل العينين بماء نظيف برفق شديد عن طريق وضع الماء في العين بإستخدام اليدين.