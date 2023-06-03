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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟  

لا غني عن إستخدام البصل الأخضر في العديد من الأطعمة والوصفات، فماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟.

أهمية تناول البصل الأحضر 

وقد كشفت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ، وفقا لما نشر في صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية.

 

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وأفادت ياكوفليفا، أن البصل الأخضر  يعتبر أحد المصادر المهمة للبوتاسيوم؛ حيث أن الحبة الواحدة تحتوي على 100 جرام من البوتاسيوم والمعروف بتأثير خفيف مدر للبول. 

ويساهم البوتاسيوم الموجود في البصل الأخضر بنقل النبضات العصبية والأكسجين إلى الدماغ، مما يعني أن البصل الأخضر مفيد في حالة الإجهاد الفكري لأنه يزيد من نشاط الدماغ".

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

 

وكشفت دراسات سابقة أن تناول النساء الحوامل يحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك الذي يساهم في نمو متناسق للجنين، ويخفض خطر الولادة المبكرة وتطور الأمراض الخلقية.

وتابعت ياكوفليفا، أن تناول البصل الأحضر يفتل  البكتريا المرضية الموجودة في الفم، والمسببة لالتهابات تجويف الفم. كما يساعد البصل الأخضر على استعادة التركيب المعدني لمينا الأسنان، ويكافح البقع البيضاء على الأسنان المسببة للتسوس.

ومن المعروف أن  البصل الأحضر يحنوي على فيتامين A، المهم لتعزيز المناعة. وفيتامين A الذي بعمل نقوية  قرنية العين ويساعد على الحفاظ على حدة البصر، بالإضافة إلى أنه يحفز عملية تجدد الخلايا وتركيب الكولاجين.

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