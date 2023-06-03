بفضل محتواه.. أهمية غير متوقعة لاستخدام زيت السمسم للرضع والأطفال

يحتوي زيت السمسم على فيتامينات ب المركبة، هـ، د، ومعادن أخرى مثل الفوسفور والكالسيوم والبروتينات، والتي يتم امتصاصها بسهولة.

فوائد زيت السمسم للرضع والأطفال

وبفضل محتوى زيت السمسم من الفيتامينات المعادن، فإنه جيد للغاية للبشرة الحساسة وله خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادة للفيروسات.

ويمكن إعطاء طعام للطفل بعد الـ 6 أشهر يحتوي على زيت السمسم، وذلك لأنه غني بحمض الأوليك واللينوليك؛ حيث يزداد تناول العناصر الغذائية إذا تم دمج زيت السمسم في خطط وجبات طفلك.

ويساهم زيت السمسم كثيرًا في التخلص من حساسية السمسم عند الأطفال، وفقا لما نشر في موقع “هيلث” الطبي.

فوائد زيت السمسم للرضع والأطفال

يمكن إدخال زيت السمسم في النظام الغذائي للطفل من عمر ستة أشهر، لكن البعض يوصي بتقديمه فقط عندما يبلغ الطفل عامًا واحدًا.

و يجب أن يكون الجهاز الهضمي للطفل جاهزًا لهضمه، وهناك فوائد عديدة لإستخدام زيت السمسم للرضع، وتشمل :

_ يحمي قلب الطفل ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

_ يوفر فيتامين ك الكافي لتخثر الدم بشكل صحيح.

_ يوفر كمية كبيرة من الطاقة.

_ زيت السمسم يعتبر مصدر غني بالكالسيوم.

_ زيت السمسم يعتبر مصدر جيد للدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة.