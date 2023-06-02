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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول العنب؟.. والكمية المسموح بها لهم

مخاطر إفراط مرضى
مخاطر إفراط مرضى السكري في تناول العنب

يشعر مرضى السكري بالخوف من تناول الأطعمة والفواكة، التي تحتوي على الكثير من السكريات.. ومن بين هذه الفواكة العنب، نظرا لاحتوائه على نسبه عالية من السكريات.

 

مخاطر إفراط مرضى السكري في تناول العنب

 

كشف موقع “Healthshots"، أنه يمكن لإدراج العنب في النظام الغذائي اليومي لمرضى السكري، أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة.

 

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ويعتبر العنب بمختلف أنواعه من الفواكه الصيفية التي يفضل الابتعاد عنها عند الإصابة بمرض بالسكري.

 

ويؤدي العنب إلى ارتفاع سكر الدم، ويرجع السبب إلى مؤشره الجلايسيمي المرتفع واحتوائه على نسبة عالية من السكريات، مثل سكر الفركتوز.

 

مخاطر إفراط مرضى السكري في تناول العنب

 

ويصل المؤشر الجلايسيمي للعنب 56 درجة. لذا يجب استهلاكه باعتدال، لأن الإفراط فيه يرفع السكر في الدم؛ حيث لا يجوز أن تزيد عن 12 حبة، ما يعادل نصف كوب، لضمان عدم اضطراب مستويات سكر الدم عند تناوله.

 

ويمكن لتناول مرضى السكري هذه الكمية، يمد الجسم بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية، مثل : الكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والماء".

 

وقد يسبب الإفراط في تناول العنب بالنسبة لمرضى السكري الحساسية والإسهال والانتفاخ والغازات.

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