عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض.. يصيبك بمرض القلب

مخاطر إرتفاع الكوليسترول
مخاطر إرتفاع الكوليسترول في الدم  

يعتبر ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم أحد المشاكل الصحية التي يترتب عليها انسداد الشرايين وأمراض القلب.. وقد علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم مرض غاية في الخطورة، يعاني منه بعض الأشخاص دون معرفتهم بذلك.

 

مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم

 

وتابع موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم، غالبًا ما تكون صامتة.

 

دراسة صادمة: تأثير غير متوقع لتناول المراهقين السكريات بكميات كبيرة 

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

 

وقد أوضح حسام موافي، أن الكوليسترول ينقسم في الجسم إلى نوعين، هما:

- الكوليسترول الجيد HDL: يعتمد عليه الجسم، لإنتاج مجموعة من الهرمونات الهامة.

- الكوليسترول الضار LDL: يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجسم، إذا ارتفعت مستوياته بالدم عن المعدل الطبيعي.

 

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض

 

وأشار موافي، إلى أنه يتسبب إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار في ضيق الشرايين، وترسب الكوليسترول في جدرانها الداخلية، مما يمنع الدم المحمل بالأكسجين من التدفق إلى الأعضاء الحيوية.

 

فيما أكد موافي، إلى أهمية قياس الكوليسترول بالدم بصفة دورية، خاصةً بعد تجاوز سن الأربعين، لأن أعراض لا تظهر إلا عندما يتسبب في انسداد الشرايين؛ حيث أن المعدل الطبيعي للكوليسترول في الدم لا يجب أن يزيد عن 200 ملليجرام / ديسيلتر.

الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول مخاطر إرتفاع الكوليسترول الدم الشرايين امراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

من مجموعة دولتشي جابانا.. نادين نسيب تستعرض رشاقتها بفستان مجسم ولامع

بعد ادعاء حملها من أدهم النابلسي.. إطلالات وضعت إنجي خوري في مأزق

سريعة وصحية.. طريقة عمل بسكويت جوز هند بالشيكولاته

ترشيحاتنا

يخص العمل داخل البلاد.. قرار عاجل من الموارد البشرية والتوطين بالإمارات

وزير الأوقاف: ديننا يدعو إلى احترام الكبير سنا أو مقاما

الأولمبية تهنىء اتحاد التايكوندو ببرونزية سيف عيسى في بطولة العالم بأذربيجان

تحويلات مرورية لاستكمال المونوريل بمحور شينزو أبي بالقاهرة

أمثلة احترام الكبير وتوقيره في القرآن.. وزير الأوقاف يكشف عنها

استمرار عمليات تبريد حريق اندلع بـ4 مصانع للكتان في زفتي دون خسائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض.. يصيبك بمرض القلب

سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

قبل ساعات من زفافها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرنا نور الدين

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

فيديو

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ