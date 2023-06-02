حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض.. يصيبك بمرض القلب

يعتبر ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم أحد المشاكل الصحية التي يترتب عليها انسداد الشرايين وأمراض القلب.. وقد علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم مرض غاية في الخطورة، يعاني منه بعض الأشخاص دون معرفتهم بذلك.

مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم

وتابع موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم، غالبًا ما تكون صامتة.

وقد أوضح حسام موافي، أن الكوليسترول ينقسم في الجسم إلى نوعين، هما:

- الكوليسترول الجيد HDL: يعتمد عليه الجسم، لإنتاج مجموعة من الهرمونات الهامة.

- الكوليسترول الضار LDL: يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجسم، إذا ارتفعت مستوياته بالدم عن المعدل الطبيعي.

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض

وأشار موافي، إلى أنه يتسبب إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار في ضيق الشرايين، وترسب الكوليسترول في جدرانها الداخلية، مما يمنع الدم المحمل بالأكسجين من التدفق إلى الأعضاء الحيوية.

فيما أكد موافي، إلى أهمية قياس الكوليسترول بالدم بصفة دورية، خاصةً بعد تجاوز سن الأربعين، لأن أعراض لا تظهر إلا عندما يتسبب في انسداد الشرايين؛ حيث أن المعدل الطبيعي للكوليسترول في الدم لا يجب أن يزيد عن 200 ملليجرام / ديسيلتر.