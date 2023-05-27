عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة صادمة: تأثير غير متوقع لتناول المراهقين السكريات بكميات كبيرة 

مخاطر تناول المراهقين
مخاطر تناول المراهقين السكريات في نظامهم الغذائي

جميعنا نشتهى تناول السكريات في جزء من يومنا، إلا أن دراسة جديدة أجراها باحثون من الولايات المتحدة، كشفت أن تناول كميات كبيرة من السكريات وبالأخص بين المراهقين يمكن ان يؤثر على نموهم.

مخاطر تناول المراهقين السكريات في نظامهم الغذائي

 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول الكثير من السكريات في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير مباشر على الصحة المعرفية، وفقا لموقع thehealthsite.

 

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

 

وأوضح الباحثون، أن تناول كميات كبيرة من السكر خلال فترة المراهقة يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ ويسبب ضعفًا في التعلم والذاكرة في مرحلة البلوغ.

ووجدت نتائج الدراسة، أن استهلاك الكثير من السكريات في مرحلة البلوغ يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى نوع من بكتيريا في الأمعاء يسمى بارابكتيرويدس.

وأوضح الباحثون، أنه كلما ارتفع مستوى بكتيريا  بارابكتيرويدس في الأمعاء، كان الأداء أسوأ في الذاكرة ووجد المراهقون صعوبة في التعلم.

واعتمدت نتائج الدراسة، على الفئران الصغيرة وقاموا بإعطائهم طعامهم الطبيعي ومحلول سكر بنسبة 11 في المائة، ثم تعرضوا لمهمة الذاكرة المعتمدة، والتي تُستخدم لقياس الذاكرة السياقية العرضية أو تذكر السياق الذي رأوا فيه شيئًا مألوفًا من قبل.

 

مخاطر تناول المراهقين السكريات في نظامهم الغذائي

 

وقالت المؤلفة الرئيسية إميلي نوبل، الأستاذة المساعدة في جامعة جورجيا في أثينا بالولايات المتحدة الأمريكية: "وجدنا أن الفئران التي استهلكت السكريات في بدايات حياتها كانت تعاني من ضعف في القدرة على التمييز والتركيز في مهامهم، أما بالنسبة للفئران التي لم تتناول السكر كانت قادرة على القيام بكل الأختبارات وبكفاءه عالية..

 

كما قام الباحثون ، ببفحص المستويات المرتفعة من البارابكتيرويد في ميكروبيوم الفئران التي لم يكن لديها سكر مطلقًا، بعد التحليل، وجدوا أن الحيوانات أظهرت ضعفًا في مهام الذاكرة.

 

أضافت نوبل: "(البكتيريا) تسببت في بعض القصور المعرفي من تلقاء نفسها؛ حيث وجدنا أن البكتيريا وحدها كانت كافية لإضعاف الذاكرة بنفس طريقة السكر، لكنها أضعفت أنواعًا أخرى من وظائف الذاكرة أيضًا".

 

وكشفت نتائج الدراسة،  يبدو أن استهلاك السكريات في الحياة المبكرة يضعف بشكل انتقائي التعلم والذاكرة".

السكريات تناول السكريات المراهقين النظام الغذائي الصحة المعرفية نمو الدماغ الذاكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

كاف يخطر الأهلي بقرار عاجل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

قرار عاجل من التعليم بشأن تبديل الأسئلة في لجنة للدبلومات الفنية بقنا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

بالرغم من فوائده.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

من المعجنات الفرنسية.. طريقة سهلة لعمل بسكويت بالزبدة

أخبار المرأة والصحة| هيفاء وهبي بإطلالة بربع مليون جنيه.. أحمد مجدي يثير الجدل بقميص شفاف.. وشريحة في المخ تعالج الشلل والعمى

بعد إصابة الفنان أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

كيف تسيطر على الشعور بالجوع الكاذب ؟.. نصائح فعالة

ترشيحاتنا

فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض

القلب المظلم.. صورة للشمس تقلب الموازين | ما أهميتها؟

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

وفاة 21 شخصا.. تفشي الكوليرا بإحدى مدن جنوب إفريقيا| شاهد

صربيا تعلن سيطرة قواتها على مواقع في اتجاه الخط الإداري لكوسفو

رئيس وزراء اليابان: مفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية بشأن قضية مواطنينا المختطفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش كبدة إسكندراني زي المحلات

ربة منزل ضحية الطقس.. تقلبات جوية وسحب ورياح مثيرة للرمال بالمحافظات.. تفاصيل

دراسة صادمة: تأثير غير متوقع لتناول المراهقين السكريات بكميات كبيرة 

نشرة المرأة والصحة|زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ