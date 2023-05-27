الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

يتسبب الإفراط في شرب القهوة إلى الكثير من المخاطر الصحية؛ لذا تُكثر تساؤلات العديد عن الكمية المسموح بشربها من فنجان القهوة يوميا، ومخاطر الإفراط في تناولها.

الكمية المسموح بتناولها يوميا من القهوة

فالقهوة تُعرف بأنها المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم؛ حيث يستهلك البشر حول العالم نحو ملياريْ كوب من القهوة يوميًّا، وفقًا لما نشر في صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقالت مديرة "سيتي ديتاتيانز" صوفي ميدلين: "لدى النساء على وجه الخصوص، تَبَيّن أن متوسط تناول القهوة يقلل من مخاطر الوفاة لأسباب رئيسية مثل أمراض القلب".

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وأضافت ميدلين، أن "القهوة لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ؛ ولكن لا يجب تن يزيد الحد الأقصى اليومي من الكافيين وشرب القهوة 3 أو 4 في اليوم، هو الحد الأقصى ضمن الحد الآمن".

الكمية المسموح بتناولها يوميا من القهوة

حذّرت ميدلين، أنه"يمكن الحصول على الكافيين من مصادر أخرى، مثل الشوكولاتة والمشروبات المحلاة بالسكر، ولكن لا يجب تناولها بكثرة لأنها قد تسبب في ارتفاع ضغط الدم والأرق والتهيج، بالإضافة إلى أن الإكثار من شرب القهوة قد يسبب الصداع والتهيج وآلام الصدر وصعوبة النوم أيضا".

وتعتقد ميدلين، أنه من الأفضل شرب القهوة عندما تكون مستويات الكورتيزول لديك منخفضة؛ حيث تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من، كما أنها تحتوي على نسبة أقل من الكافيين في المتوسط.