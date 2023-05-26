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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

مخاطر شرب الشاي بالحليب
مخاطر شرب الشاي بالحليب  

الشاي بالحليب من المشروبات التي يشتهر تقديمها في الوطن العربي؛ حيث أن الكثيرين يتناولونه في الصباح الباكر، فهل شربه يمكن أن يؤثر بالسلب على صحة الجسم.

 

مخاطر شرب الشاي بالحليب

 

قال الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة التغذية والعلاجية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن هناك مخاطر لتناول الشاي مع اللبن على الريق، وتشمل ما يلي:

 

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- الإمساك :

تناول الشاي باللبن على الريق قد يسبب الإصابة بالإمساك، حيث يحتوي على مركب يسمى الثيوفيلين الذي له تأثير تجفيف.

 

- حرقة المعدة :

الأشخاص الذين يشربون الشاي باللبن على معدة فارغة، قد يعانوا من حرقة في المعدة.

 

مخاطر شرب الشاي بالحليب

 

- زيادة في نسبة الكولسترول في الدم :

تناول الشاي باللبن على معدة فارغة، قد يسبب زيادة في نسبة الكولسترول في الدم.

 

وتابع أحمد صبري في منشوره، أنه أفضل موعد لتناول الشاي بالحليب قبل النوم بحوالي 8 أو 9 ساعات، ويفضل تناول كوب من الماء الساخن بعسل النحل على الريق لتقوية المناعة، وبعد ذلك يمكنك تناول الشاي بالحليب.

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