بـ7 خطوات.. جمال شعبان يكشف عن طرق فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع

كشف الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عن طرق خفض ضغط الدم المرتفع بدون الحصول على علاجات، والذي يصيب أغلب الأشخاص، وبالأخص في الحر الشديد.

طرق فعالة لخفض ضغط الدم





وقال جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الضغط هو القاتل الصامت؛ حيث أن مصر بها حوالي 30 مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع، وحوالي 300 مصري يموتون يوميا بسبب ضغط الدم .













وقدم جمال شعبان روشتة للعلاج، تحت عنوان “كيف تخفض ضغطك المرتفع بدون أدوية، في 7 خطوات ليس بينها الكركديه ”، ومن أبرزها :



- ممارسة الرياضة :

يجب ممارسة الرياضة، على الأقل نص ساعة يوميا أو 5 ايام في الأسبوع، وذلك يعني ساعتين ونصف أسبوعيًا بانتظام.



- النظام الغذائي :

نحن قوم نحب العيش والملح وكلاهما يرفع الضغط لأن العيش غني بالملح، لذا يجب ألا تزيد احتياجاتنا من الملح، عن ملعقة صغيرة يوميا 2 ونص جم معظمها موجود في الخضراوات، فلا داعي لوضع الملاحة علي طاولة السفرة، والبعد عن الأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات الغنية جدا بالملح يجب تجنبها .

طرق فعالة لخفض ضغط الدم



- تقليل الوزن :

وتابع جمال شعبان، أنه يجب تقليل الوزن بنسبة ٥٪؜ فهو يساعد علي ضبط ضغط الدم المرتفع. أما إذا نجحت في خفض الضغط 10٪؜ ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF، ويجب اتباع النظام الغذائي الذي تستطيع الانتظام عليه طويلًا أفضل الأعمال أدومها وإن قل لا تغتر بالانخفاض السريع في الوزن.



- الإقلاع عن التدخين :

وأشار جمال شعبان، إلى أنه لا يجب أن تدخن ولا تجلس في حضور مدخن؛ حيث أن سيجارة واحدة تساوي 10 سجائر لأن 80٪؜ من التأثير المدمر يكمن في أول سيجارة .



- تجنب الكحوليات .



- تجنب كثرة تناول المسكنات، مثل : البروفين والڤولتارين



- السلام النفسي والرضا