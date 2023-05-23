عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ7 خطوات.. جمال شعبان يكشف عن طرق فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب الس

كشف الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عن طرق خفض ضغط الدم المرتفع بدون الحصول على علاجات، والذي يصيب أغلب الأشخاص، وبالأخص في الحر الشديد.

 

طرق فعالة لخفض ضغط الدم 



وقال جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الضغط هو القاتل الصامت؛ حيث أن مصر بها حوالي 30 مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع، وحوالي 300 مصري يموتون يوميا بسبب ضغط الدم .


 

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

هاني الناظر: استخدام المناديل المبللة للصغار يتسبب في مرض شديد الخطورة




وقدم جمال شعبان روشتة للعلاج، تحت عنوان “كيف تخفض ضغطك المرتفع بدون أدوية، في 7 خطوات ليس بينها الكركديه ”، ومن أبرزها :

- ممارسة الرياضة :
يجب ممارسة الرياضة، على الأقل نص ساعة يوميا أو 5 ايام في الأسبوع، وذلك يعني ساعتين ونصف أسبوعيًا بانتظام.

- النظام الغذائي :
نحن قوم نحب العيش والملح وكلاهما يرفع الضغط لأن العيش غني بالملح، لذا يجب ألا تزيد احتياجاتنا من الملح، عن ملعقة صغيرة يوميا 2 ونص جم معظمها موجود في الخضراوات، فلا داعي لوضع الملاحة علي طاولة السفرة، والبعد عن الأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات الغنية جدا بالملح يجب تجنبها .

 

طرق فعالة لخفض ضغط الدم 


- تقليل الوزن :
وتابع جمال شعبان، أنه يجب تقليل الوزن بنسبة ٥٪؜ فهو يساعد علي ضبط ضغط الدم المرتفع. أما إذا نجحت في خفض الضغط 10٪؜ ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF، ويجب اتباع النظام الغذائي الذي تستطيع الانتظام عليه طويلًا أفضل الأعمال أدومها وإن قل لا تغتر بالانخفاض السريع في الوزن.

- الإقلاع عن التدخين :
وأشار جمال شعبان، إلى أنه لا يجب أن تدخن ولا تجلس في حضور مدخن؛ حيث أن سيجارة واحدة تساوي 10 سجائر لأن 80٪؜ من التأثير المدمر يكمن في أول سيجارة .

- تجنب الكحوليات .

- تجنب كثرة تناول المسكنات، مثل : البروفين والڤولتارين

- السلام النفسي والرضا

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان خفض ضغط الدم القاتل الصامت الكركدية ممارسة الرياضة الوزن التدخين الكحوليات المسكنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| هز القدمين من أعراض السكري.. سعر إطلالة درة يتخطى ربع مليون جنيه وسر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

مسميني شوكليت.. صور أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب

طهي لسان العصفور بهذه الطريقة يحوله لمادة مسرطنة.. احذريها

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

سعر غير متوقع لفستان تارا عمار في مهرجان كان

سبب غريب وراء وجود قطن في سرة البطن.. لن تتوقعه

ترشيحاتنا

أمريكا: الصراع في السودان أدى لنزوح 840 ألف شخص

الحوار الوطني.. حزب إرادة جيل يقدم روشتة للتغلب على تحديات الاستثمار

بسبب نورد ستريم وباخموت.. مدفيديف يطالب أمريكا بدفع تعويضات لـ روسيا

حقي خدته شتايم.. اعترافات سائق شركة توصيل متهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

بـ7 خطوات.. جمال شعبان يكشف عن طرق فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ