جمال شعبان: هكذا يعمل القلب بلا توقف

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن الشريان التاجي اسم على مسمى فهو تاج على القلب.

وظيفة الشريان التاجي للقلب

وكتب جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الشريان التاجى هو اسم على مسمى فهو تاج على القلب من ناحية الشكل، وهو تاج من ناحية المضمون؛ حيث الشكل تحيط الشرايين التاجية الثلاثة الكبرى، الأيسر والأوسط والأيمن، كما يحيط التاج بجبهة الرأس.





وتابع جمال شعبان، أن الشريان التاجي هو تاج من ناحية المعنى والمضمون، لأنه المسئول عن تغذية القلب أهم عضلة بالجسم، وهى العضلة التى تعمل على مدار الساعة

فى الحركة والسكون، وفى اليقظة والنوم بلا كلل ولا ملل ولا يسمح له بالهدوء والسكون

يخلد المخ وهو القائد إلي النوم.



وأوضح جمال شعبان، أن القلب لا يسمح للشريان التاجي بالراحة ولو لثانية، ومن ثم فإن التبعة على الشريان التاجى جسيمة، والعبء عليه ثقيل، لذلك كان من أكثر شرايين الجسم عرضة للإصابة، والتصلب والقصور والضيق والتجلط والانسداد وعوامل الخطورة.



وأضاف جمال شعبان، أن الخطورة العامة التى تؤثر على الأوعية الدموية وهى قائمة طويلة من العوامل التقليدية المعروفة جماهيريا، وتأتى على رأسها أمراض ضغط الدم والسكر وارتفاع الكولسترول الضار منخفض الكثافة.

وظيفة الشريان التاجي للقلب

وأشار جمال شعبان، إلى أن هذه الأمراض تؤثر بطريقة مباشرة فى جدار هذا الشريان الحيوى، وتحدث ترسبات وتعرجات، واضطرابا فى وظيفة الغشاء الأملس المبطن للشريان، وهو ما يؤدي إلى تراجع سريان الدم فيه، ويتناقص إمداد نسيج عضلة القلب المعتمد على هذا الشريان، فتنشأ أعراض قصور الشريان .



وأكد جمال شعبان، أن أعراض قصور الشريان تبدأ بالذبحة الصدرية المستقرة، و هى آلام الصدر مع المجهود الزائد، والتى قد تتفاقم إلي ذبحة صدرية غير مستقرة، وتحدث فى حالات الراحة .



واختتم جمال شعبان منشوره، بأنه قد ينتهى قصور الشريان إلي انسداد تام فى الشريان التاجى، وجلطة حادة تؤدى الى تلف عضلة القلب.