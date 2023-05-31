مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

كشفت إحصائية أجراتها منظمة الصحة العالمية من حيث الدول التي بها أكثر عدد من المصابين بمرض السكري، أن باكستان على رأس القائمة، حيث بلغت نسبة السكان المصابين بمرض السكري نحو 31 في المائة.

وأكدت المنظمة أنه تلبها بولينيزيا الفرنسية، ومجموعة من الجزر في جنوب المحيط الهادئ (25.2 في المائة) والكويت في المركز الثالث من حيث المصابين بمرض السكري (24.9 في المائة).

وأحتلت مصر المرتبة العاشرة في القائمة من حيث المصابين بمرض السكري، والذين وصلت نسبتهم 21٪، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية تحويل الجسم للطاقة، وكيفية إنتاج الجسمَ إلى الجلوكوز، نوع من السكر، ويَطْلقُه الجسم في مجرىِ الدمِ، والذي يدفع البنكرياس للإفراج عن الأنسولين. ومع ذلك، في حالات الإصابة بمرض السكري، الجسم لا يصنع ما يكفي من الأنسولين، مما يسبب تراكم الكثير من السكر في الدم.

دول هي الأكثر إصابة بمرض السكر حول العالم

وفي عام 2021، أصيب 537 مليون شخص من البالغين في جميع أنحاء العالم بمرض السكري، وعلى الصعيد العالمي، أكثر من 90 في المائة من الأشخاص المصابين بالسكري من النوع 2، الذي يتطور نتيجة للسمنة، وسوء النظام الغذائي، وأساليب الحياة السرية، وتاريخ الأسرة.

ووجدت دراسة نشرت في العام الماضي في مجلة الرابطة الأمريكية للقلب، أن السمنة ترتبط بنسبة تتراوح بين 30 و 53 في المائة من حالات الإصابة بمرض السكري في الولايات المتحدة في السنة.

وهناك بعض الامراض التي يرتبط وجودها بمخاطر الإصابة بمرض السكري، كارتفاع ضغط الدم، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان، والربو، وتحلل الأسنان، والاكتئاب، والموت المبكر.