ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بأن هناك أسبابا وراء ظهور بقع زرقاء على الجلد، وكشف عن مدى تأثيرها على الجسم.

حسام موافي يوضح أسباب ظهور بقع زرقاء على الجلد

وتابع الدكتور حستم موافي خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما"، والذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن ظهور البقع الزرقاء في أماكن مختلفة من الجسم بدون سبب واضح قد يكون نتيجة حدوث نزيف تحت سطح الجلد بشكل مفاجيء.

وأوضح حسام موافي : "إن ضعف الشعيرات الدموية الموجودة بالقرب من سطح الجلد، تعد من ضمن أسباب ظهور تلك البقع الزرقاء، لسهولة تعرضها للتلف".

حسام موافي يوضح أسباب ظهور بقع زرقاء على الجلد

وأكد حسام موافي، إلى أن نقص الصفائح الدموية لا علاقة بينه وبين البقع الزرقاء، زذلك لأنها عادة ينتج عنه بقع تميل للون الأحمر وليس الأزرق.