احذر .. تناول المخلل بهذه الطريقة يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

لاغنى عن تناول المخلل على السفرة المصرية وفى هذا الصدد أكدت الدكتورة نهلة مسعود استشاري التغذية العلاجية، أن تناول المخلل بالنسبة لمرضى القلب وضغط الدم والكلى والكبد والقولون العصبي قد تسبب لهم مشاكل خطيرة.

أضرار تناول المخلل

وتابعت نهلة مسعود في منشورها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن المخلل قد يتسبب في إمتصاص المياه من الجسم.

وتابعت نهلة مسعود، بأن الكمية المناسبة يوميًا من المخلل هي قطعتان أو ثلاثة بحد أقصى في اليوم الواحد، ويفضل تحضيره في المنزل لضمان جودته.

وأشارت نهلة مسعود، إلى أن البدائل الأخرى للمخل قد تتمثل في السلطات العادية أو البابا غنوج أو سلطة الزبادي بالخيار أو الطحينة.

أضرار تناول المخلل

وأضافت نهلة مسعود، أن مخاطر تناول المخلل قد تتمثل في الإصابة بالتسمم، وزيادة معدل سرعة الضربات، والإصابة بالجلطات وتصلُّب الشرايين،و تورم الساقين والكاحلين والقدمين واليدين.

أوضحت نهلة مسعود أيضا، أنه قد تؤدي الأملاح في المخلل إلى هبوط احتقاني لعضلة القلب، وبالتالي إعاقة ضخ الدم إلى الأعضاء، ما ينتج عنه صعوبة التخلص من السوائل في الجسم المسببة للاستسقاء في المعدة.