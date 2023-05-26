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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

شريحة تعيد قدرة المصابين
شريحة تعيد قدرة المصابين بالشلل والعمي على التواصل مع الأخري

حصلت شركة نيورالينك، الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك، على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء أول تجربة فعلية على الإنسان.

 

شريحة تعيد قدرة المصابين بالشلل والعمي على التواصل مع الأخرين


 

ويعتمد المشروع الرئيسي لشركة نيورالينك في غرس شريحة إلكترونية تسمى لينك في الدماغ، والهدف منها هي مساعدة المرضى الذين يعانون الشلل على التحكم في التقنيات الخارجية باستخدام الإشارات العصبية فقط. 

 

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ويمكن لهذه الشريحة أن تعالج المرضى الذين يعانون من أمراض كثيرة كالشلل والعمى، مما تيح لهم استعادة قدرتهم على التواصل مع أحبائهم عن طريق تحريك المؤشرات والكتابة من خلال "عقولهم".


ونشرت الشركة تغريدة بهذا الشأن جاء فيها: "نحن متحمسون لإبلاغكم بأننا تلقينا موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية لإطلاق أول تجربة سريرية".

 

شريحة تعيد قدرة المصابين بالشلل والعمي على التواصل مع الأخرين

 

وشددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ضرورة إجراء اختبارات على الحيوانات لإثبات أن البطارية غير معرضة للعطل، ولا يمكن أن تلحق ضررا بأنسجة الدماغ.

 

وعلق إيلون ماسك، أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى علاج اضطرابات المخ من خلال الشرائح، بالإضافة لجروح الدماغ والحبل الشوكي، وإعادة البصر إلى الأشخاص حتى ولو ولدوا فاقدين له، وأضاف إنه مستعد لزرع الشريحة في أطفاله.

شريحة الشلل العمى إيلون ماسك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المخ

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